„Stars in Concert“ in Berlin: 20.000 Euro Spendenerlös

Berlin. Bei „Blue Suede Shoes“ hielt es kaum einen der 300 Gäste noch auf den Stühlen: Elvis-Double Grahame Patrick rockte den Saal so perfekt wie das legendäre Original und hatte bei der Charity-Gala von „Elvis - Das Musical“ am Montag erkennbar ebenso viel Spaß wie das Publikum – und alle Musiker, Sängerinnen und Tänzerinnen auf der Bühne. „Menschen Freude bereiten um Kindern zu helfen“, ist das Motto von Sigi Helias, Vorsitzender des Vereins Kinder in Gefahr.

„Stars in Concert“ ins Neuköllner Estrel-Showtheater: Sondervorstellung zugunsten kranker Kinder

Zum 24. Mal hatte der Verein Kinder in Gefahr gemeinsam mit Show-Produzent Bernhard Kurz und Hotel-Direktorin Ute Jacobs zu der Benefizvorstellung von „Stars in Concert“ ins Neuköllner Estrel-Showtheater geladen. Mit der Sondervorstellung werden Spenden für krebskranke und gesundheitlich beeinträchtige Kinder gesammelt.

Dank der großzügigen Unterstützung der Sparda Bank Berlin-Brandenburg konnte am Ende des unterhaltsamen Abends von Tommi Dietzel, dem Regionalleiter der Sparda Bank, ein Spendenerlös von 20.000 Euro verkündet werden.

Auch die Künstler werden unterstützt

Die Summe geht jeweils zur Hälfte an den Verein „Icke in Buch“, um zusätzliche Angebote auf der Kinderkrebsstation im Klinikum Buch zu ermöglichen und an den Verein Kinder in Gefahr zur Förderung von gesundheitlich beeinträchtigter Kindern und Jugendlichen. Die Ticketerlöse gehen in voller Höhe an die Künstler und alle Mitwirkenden, die bis zum Corona-Lockdown immer auf ihre Gage verzichtet hatten, dann aber pandemiebedingt fast zwei Jahre ohne geregeltes Einkommen waren. „Mit der Gala helfen wir Kindern und Künstlern“, meinte Sigi Helias. Die Showstars bedankten sich beim begeisterten Publikum mit fünf Zugaben.