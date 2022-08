Herzfahrt für kranke Kinder auf dem Tempelhofer Feld

Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde auf dem Tempelhofer Feld wieder für herzkranke Kinder in die Pedalen getreten.

Berlin. Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde auf dem Tempelhofer Feld wieder für herzkranke Kinder in die Pedalen getreten. Für die neunte PSD Herzfahrt konnten seit dem 21. August per App Fahrradkilometer registriert werden. Für jeden Kilometer spendete die PSD Bank Berlin-Brandenburg 20 Cent für eine neues Ultraschallgerät zur Untersuchung herzkranker Kinder am Deutschen Herzzentrum.

Zum Abschluss der Herzfahrtwoche auf dem Tempelhofer Feld kamen weitere 47.377 Kilometer dazu, die Spende dafür wurde verdoppelt, sodass am Ende ein Scheck über 51.951 Euro an Professor Felix Berger von der Klinik für angeborene Herzfehler überreicht werden konnte. Berliner helfen e.V., der Verein der Berliner Morgenpost, unterstützt die Herzfahrt.