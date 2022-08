Damengolf-Benefizturnier: 12.200 Euro für Henry

Gemeinsam Golf spielen und dabei Geld für einen guten Zweck einsammeln, das haben sich die Golferinnen des Golf- und Landclubs Berlin-Wannsee am vergangenen Dienstag vorgenommen. Bei ihrem Damengolf Benefizturnier, das einmal im Jahr stattfindet, wurde dieses Mal für den kleinen Henry gespielt. Der vierjährige Junge lebt mit seinen Eltern in Brandenburg. Wegen eines Aneurysmas musste er bereits sieben Mal am Kopf operiert werden, die ersten Operationen waren erfolgreich, doch seit dem letzten Eingriff ist der kleine Junge schwer behindert und ein Pflegefall.

Um das Leben der Familie ein wenig zu entlasten und beispielsweise Ausflüge und Arzttermine mit Henry zu ermöglichen, soll ein behindertengerechtes Auto angeschafft werden, in das ein Rollstuhl geschoben werden kann. Berliner helfen e.V., der Verein der Berliner Morgenpost, unterstützt das Vorhaben. 50 Teilnehmerinnen, darunter auch Golferinnen aus Gatow und dem Potsdamer Golfclub, hatten gespendet, um an dem Turnier teilnehmen zu können. Zum Dinner auf der Terrasse kamen weitere Frauen, die ebenfalls spendeten.

„Ich bedanke mich sehr herzlich für Eure Unterstützung des Benefizturniers. Die junge Familie hat es sehr schwer, den Alltag mit Henry zu bewältigen. Das Fahrzeug wäre eine große Hilfe“, sagte die Kapitänin der Wannseer Damengolfgruppe, Britta Kiefer. Das Ergebnis des Golftages: 12.200 Euro. Dank weiterer großzügiger Spenden von Clubmitgliedern, der „stillen Auktion“ eines Bildes, das der Künstler Erik Schmidt zur Verfügung gestellt hat und mit der Unterstützung von Theodora Schnauck, Inhaberin des Autohauses Riller & Schnauck, soll die Finanzierung des rollstuhlgerechten Fahrzeugs möglich gemacht werden.

