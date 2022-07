Blindenhund-Welpen suchen ehrenamtliche Paten

Mucksmäuschenstill sitzt Merlin in seiner großen Hundebox. „Ignorieren Sie ihn erst einmal. er muss lernen, nicht gleich durch die Tür zu springen, wenn es klingelt“, erklärt Saskia Kurz nach der Begrüßung. Sie ist Merlins „Frauchen auf Zeit“. Nach etwa einem Jahr wird sie den jungen Labrador wieder abgeben, dann beginnt Merlins Ausbildung zum Blindenführhund.

Nach einem Jahr wird der Hund abgegeben

„So klein war er, als ich ihn bekommen habe“, sagt Saskia Kurz und zeigt mit den Händen etwa 40 Zentimeter an. „Acht Kilo hat er gewogen“. Inzwischen ist Merlin kräftig gewachsen, ein halbes Jahr alt und wiegt 20 Kilo. Aus der Box befreit, begrüßt er begeistert die Besucherin und interessiert sich für alles, von den Füßen bis zur Tasche. Doch auf das Kommando „Sitz!“ setzt er sich brav hin - für einen Moment.

Merlin hat schon Kommandos gelernt

„Er hat schon viel gelernt, aber da liegt auch noch viel Arbeit vor uns“, sagt seine Patin. Stolz zeigt sie, was Merlin schon alles kann: er hört auf Sitz, Platz und Bleib, kann Pfötchen geben und sogar Sachen aus einem anderen Zimmer holen und zu ihr bringen. „Das klappt ganz gut, weil es zur Belohnung ein Leckerli gibt“, sagt Saskia Kurz, die vor Merlin noch nie einen Hund hatte.

„Aber ich mag Hunde und durch einen Artikel in der Berliner Morgenpost habe ich von der Möglichkeit erfahren, einen Blindenhund-Welpen für ein Jahr aufzunehmen“, sagt die 32-jährige. Beim Verein für Blindenführhunde hat sie sich als Patin beworben. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Hundetrainer Mike Schubert kam dann im März der acht Wochen alte Labrador-Welpe Merlin zu ihr. „Die erste Zeit war echt anstrengend, wie mit einem kleinen Kind. Merlin war so aufgeregt, alles war neu für ihn. Er musste alle ein bis zwei Stunden raus, nachts alle drei Stunden“, erinnert sie sich. Saskia Kurz arbeitet als Führungskraft bei SAP überwiegend im Home Office, wo sie sich um Merlin kümmern kann.

Hundetrainer sind jederzeit ansprechbar

„Inzwischen ist alles viel entspannter, Merlin ist stubenrein, aber ihm sitzt der Schalk im Nacken. Dabei weiß er schon genau, was er nicht darf“, sagt sie, während Merlin hingebungsvoll einen Kauknochen bearbeitet. Besonders gut gefällt ihr, dass ihr die Hundetrainer Mike Schubert und Janine Wetzel von der Blindenführhundschule jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Ich habe unglaublich viel gelernt für die Hundeerziehung. Dass man sehr konsequent sein muss und sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen darf, auch wenn er noch so treuherzig guckt“, sagt sie. Als Patin ist es ihre Aufgabe, Merlin an Alltagssituationen zu gewöhnen, an den Umgang mit Menschen, mit anderen Hunden, die Fahrt mit dem Bus oder auch den Besuch eines Geschäfts. Der junge Labrador muss lernen, sich nicht ablenken zu lassen, wenn er an der Leine geht. „Denn für einen Blindenhund bedeutet das Arbeit“, sagt Saskia Kurz. Labradore gelten als geeignete Blindenführhunde, da sie einen ruhigen und freundlichen Charakter haben. „Merlin hat vor nichts Angst, aber er ist sehr neugierig“, sagt seine Patin.

Alle 14 Tage kommt der Hundetrainer, schaut sich Merlins verhalten an und gibt Tipps für die Erziehung. Die Kosten für das Futter, die Leckerli, Tierarztbesuche und für alles, was ein Hund braucht, stellt der Blindenführhunde Verein. Eine Bezahlung gibt es für die Paten nicht. „Es macht Spaß, Merlin zuzuschauen und ihn aufwachsen zu sehen“, sagt Saskia Kurz.

Im März nächsten Jahres wird sie Merlin wieder abgeben, dann beginnt seine spezielle Ausbildung als Blindenführhund in der Hundeschule, in der die Trainer neun Monate lang intensiv mit Merlin und seinen Geschwistern arbeiten. Danach wird Merlin einem blinden Menschen den Alltag erleichtern und zu einem treuen Begleiter werden, wenn Mensch und Tier zueinander passen. Das wird in einer Eingewöhnungsphase getestet.

Saskia Kurz macht ihre ehrenamtliche Aufgabe Spaß. „Ich kann das empfehlen, aber eher für Familien oder Paare. Zu zweit ist es leichter, besonders wenn die Welpen noch klein sind“, sagt sie. Sie fühlt sich jetzt bestens vorbereitet, um sich später einen eigenen Hund anzuschaffen. „Es ist schon eine große Verantwortung“, sagt sie.

Wie man Welpen-Pate werden kann

Die Grundlage eines verlässlich arbeitenden Führhundes ist die liebevolle Sozialisierung im ersten Lebensjahr. Um diese zu gewährleisten, suchen der Verein Deutsche Blindenführhunde e.V. und die Stiftung Deutsche Schule für Blindenführhunde wieder ehrenamtliche Paten für den jüngsten Wurf. Als Welpen-Pate kann sich jeder bewerben, der einen Hund ganztags betreuen kann, gern im Freien und in Bewegung ist, Hunde liebt und sich trotzdem vorstellen kann, seinen kleinen Schützling nach einem Jahr wieder herzugeben – für seine Ausbildung als Blindenführhund. Kontakt und weitere Infos: www.dbfh.de/welpenpaten-gesucht/ oder www.fuehrhundschule.de, Telefon: 030-65 26 15 89