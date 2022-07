Modellpark Berlin-Brandenburg feiert Jubiläum

Der Modellpark Berlin-Brandenburg hat Ende Juni sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Mehr als drei Hektar groß ist das Gelände in der Wuhlheide in Treptow-Köpenick. Dort sind das Pergamon-Museum und der Reichstag, Schloss Köpenick und die Siegessäule, die Zitadelle Spandau, der Grunewaldturm und die Karl-Marx-Allee als Modelle im Maßstab 1:25 aufgebaut. Besucher können 86 berühmte Bauwerke aus Berlin und Brandenburg im Kleinformat sehen.

Eine Aufgabe für Langzeitarbeitslose

Betreiber des Parks ist die gemeinnützigen GmbH Union Sozialer Einrichtungen (USE). Die Modelle sind in Werkstätten in Köpenick, in Spandau und in Wedding entstanden. In Kooperation mit Jobcentern kommen Langzeitarbeitslose beim Modellbau zum Einsatz. Derzeit sind es 20. Auch acht behinderte Menschen arbeiten mit. „Sie hätten kaum eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt“, sagt Ursula Laumann, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der USE. Die Modelle stehen unter freiem Himmel. Deshalb komme es zu witterungsbedingten Schäden, so Ursula Laumann. „Die größte Arbeit ist Instandhaltung und Restaurierung der Modelle.“ Es gehe vor allem um Brüche, verblasste Farben, abgebrochene Teile und defekte Mauerwerke.

Modellbauern bei der Arbeit zuschauen

Gegenwärtig entsteht ein neues Modell: die Treptower Archenhold-Sternwarte wird nachgebildet. Im Rahmen einer Schauwerkstatt können Besucher den Modellbauern in der Wuhlheide bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Dafür ist eine Voranmeldung erforderlich unter www.modellparkberlin.de.

Der Park war im Frühsommer 2007 mit 45 Architektur-Modellen eröffnet worden. Blinde und sehbehinderte Menschen dürfen die Modelle auch abtasten. Am Gelände führt der Europa-Radweg R1 vorbei.