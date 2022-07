Berliner Lions Clubs packen 5.300 Schulbeutel für Kinder

Die Vorbereitungen laufen seit Monaten: An diesem Wochenende treffen sich wieder mehr als 100 Freiwillige aus den Berliner Lions Clubs zur großen Schulbeutel-Packaktion. „Am Mittwoch habe ich noch meinen Golf bis oben hin mit Stiften und Finelinern vollgeladen“, sagt Peter Eger, Schatzmeister vom Lions Club Berlin-Benefit, der die Aktion vor zehn Jahren gemeinsam mit Lions-Freundin Carolin Greif ins Leben gerufen hat.

Aktion findet seit 10 Jahren statt

Auch kleine Spiele und Maskottchen kommen in die Beutel. i

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

„Wir haben damals mit 166 Schultüten bei uns Zuhause angefangen, die haben wir noch selbst gebastelt“, erinnert sich der 71-jährige Bankkaufmann im Ruhestand. Aus der Schultüten-Aktion ist inzwischen die Schulbeutel-Aktion geworden, die in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet. Das Anliegen ist immer noch das Gleiche: Kinder aus finanziell schwachen Familien mit neuen Schulmaterialien für den Schulanfang oder das neue Schuljahr zu versorgen.

Berliner helfen e.V. spendet die Schulbeutel

Ausgegeben werden die bunten Beutel, gespendet von Berliner helfen e.V., dem Verein der Berliner Morgenpost, über die Ausgabestellen Laib & Seele der Berliner Tafel. Die Familien müssen sich dafür anmelden und ihre Bedürftigkeit nachweisen. „In diesem Jahr haben 30 Haushalte mehr pro Woche bei den Ausgabestellen Bedarf angemeldet. Da sind ganz viele ukrainische Mütter und Kinder dabei“, sagt Mit-Organisatorin Carolin Greif. Rund 5300 bunte Beutel werden an diesem Wochenende gepackt, gefüllt mit Blöcken, Stiften, Linealen, Federmäppchen, Schreibheften, Anspitzern und kleinen Stofftieren. „Es sind auch Süßigkeiten dabei, aber der Fokus liegt auf den Schulsachen. Wir wollen Kindern helfen, deren Eltern sich das nicht leisten können“, sagt Peter Eger.

Die Sachen werden von kleinen und großen Unternehmen gespendet und mit Geldspenden gekauft. Am Freitag wurde in der Halle 1 auf dem Großmarkt in der Beusselstraße erst einmal Inventur gemacht: die angelieferten Paletten ausgepackt, sortiert und die Packstraßen mit langen Tischen aufgebaut. Mit vollem Einsatz dabei wie jedes Jahr ist Martina Freise, Mitglied bei Berliner helfen e.V. „Ich motiviere auch immer Freunde, beim Packen mitzumachen und zu spenden“, sagt sie. Die Berliner Tafel stellt die Halle, den Lagerraum und die Hubfahrzeuge zur Verfügung. Die Riesenmengen an Verpackungsmaterial kommen in die Papierpresse der Tafel.

Gepackt wird in vier Schichten

Am heutigen Sonnabend kommen 120 Freiwillige, die in vier Schichten am Tag die Beutel bestücken: 1020 grüne und orangefarbene für Schulanfänger, 2300 blaue und rote für Grundschüler und 1970 schwarze für Oberschüler.

„Diese Aktion funktioniert nur, weil hier alle Berliner Lions Clubs zusammenarbeiten“, sagt Peter Eger. „Es ist wie ein großes Familientreffen. Alle packen mit an und sehen, dass gemeinsam etwas Gutes entsteht“. Am heutigen Sonnabend beginnt die erste Schicht mit jeweils 30 Freiwilligen um 10 Uhr. Alle machen vorher einen Corona-Test, in der Packhalle wird auf ausreichend Abstand geachtet, Masken wie im vergangenen Jahr müssen nicht getragen werden. Die fertig gepackten Schulbeutel werden am Sonntag zu den Ausgabestellen der Tafel und zu Frauenhäusern gebracht und rechtzeitig vor Schulbeginn ausgegeben. „Wir sehen die Empfänger nicht, so gibt es auch keine Hemmschwelle, die Beutel anzunehmen“, sagt Peter Eger.

Eine kleine Besonderheit gibt es aber bei der diesjährigen Schulbeutel-Aktion: Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es heute Abend nach dem Packen Rostbratwürstchen und Getränke. „Die kleine Feier soll auch eine Motivation sein für junge Freiwillige, die zum ersten Mal dabei sind und überlegen, ob sie bei den Lions Mitglied werden wollen“, sagt Peter Eger.

Lions Clubs in Berlin

89 Lions Clubs gibt es im Distrikt Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit rund 2300 Mitgliedern, davon 38 Clubs in Berlin. Die Mitglieder haben sich unter dem Motto „We serve“ („wir dienen“) dem freiwilligen Dienst für die Gesellschaft verschrieben. Weltweit gehören 1,4 Millionen Menschen den Lions Clubs an. Die Nicht-Regierungsorganisation ist beratender Partner bei der Uno.