Elektroschrott sammeln und gewinnen

1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott fallen jährlich in Deutschland an. Mehr als die Hälfte davon wird nicht gesammelt und recycelt. Damit gehen wertvolle Rohstoffe verloren oder werden umweltschädlich im Hausmüll entsorgt. Beim „E-Waste Race“ können zehn Berliner Schulen im September und Oktober vier Wochen lang möglichst viel Elektroschrott aus der Nachbarschaft sammeln: Handys, DVD-Player, Toaster, Wecker und mehr.

Gewinner fahren zum Extavium Potsdam

Das Prinzip: Schüler sammeln Elektroschrott in der Nachbarschaft und bekommen dafür Punkte. Die beste Schule gewinnt einen Schulausflug nach Potsdam, in das naturwissenschaftliche Mitmachmuseum Extavium. Das Projekt soll ökologisches Bewusstsein und nachhaltiges Handeln bei Kindern in ihrem sozialem Umfeld fördern.

In den Niederlanden lief das E-Waste Race schon an über 1.200 Schulen. Die gemeinnützige Initiative „Das macht Schule“ hat das Erfolgsmodell nach Deutschland geholt und es bereits in Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln und weiteren Städten umgesetzt.

Jetzt online anmelden

Berliner Grundschulen können sich bis Sonntag, 19. Juni für das „E-Waste Race“ anmelden unter www.das-macht-schule.net/e-waste-race Pro Schule können 40 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 6 mitmachen.

Die gemeinnützige und spendenfinanzierte Initiative „Das macht Schule“ hilft mit Praxisprojekten Schüler auf das zukünftige Leben vorzubereiten, Teilhabe, Werte und Kompetenzen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler lernen Probleme zu lösen, um mit den globalen Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. www.das-macht-schule.net/ueber-uns.