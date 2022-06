Mathe-Marathon für Schulklassen gestartet

Viele Kinder haben sich in der Corona-Zeit viel zu wenig bewegt und viel zu lange Zuhause allein gesessen, statt mit anderen gemeinsam Sport zu treiben. Dazu sind viele Unterrichtsstunden ausgefallen, das Lernen in den eigenen vier Wänden lief nicht überall optimal.

Eine Möglichkeit, Lernrückstände aufzuholen und wieder in Bewegung zu kommen bietet der Denksport-Wettbewerb „Mathe-Marathon“, der am 1. Juni gestartet ist. Er verbindet Mathematik und Sport auf aktive Weise. Die Kombination von Mathe & Sport setzt sich aus digitalen Mathematik-Aufgaben zum Üben und verschiedenen Sportaktivitäten im Freien zusammen. So können mathematische Fähigkeiten in Verbindung mit viel Spaß und Sport trainiert werden. Ob als Klasse oder alleine – beides ist möglich. Mit etwas Glück können Klassen Ausflüge in einen Freizeitpark oder Kinder attraktive Einzelpreise gewinnen. Schülerinnen und Schüler der Stufen 5-10 können alleine oder gemeinsam mit der Klasse Spaß haben, lernen und starke Preise gewinnen. Klassen aller Schularten können sich jetzt kostenlos anmelden.

Auf der Marathonstreckestrecke zum Ziel muss jede Schülerin und jeder Schüler mindestens 200 Aufgaben in einem selbst gewählten Schwierigkeitslevel im digitalen Mathe-Lern-Tool ClassPad Learning von Casio lösen. Dazu soll vom 1. bis 30. Juni soll die olympische Marathonstrecke von 42,2 km zurückgelegt werden. Dabei zählt nicht nur „Laufen“, sondern 97 verschiedene andere Sportarten zum Aussuchen.

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Offizieller Startschuss war der 1. Juni, ein Einstieg in den Mathe-Marathon und das Pausieren zwischendurch sind jederzeit möglich. Am 30. Juni muss das Ziel für die Teilnahme an der Preisverlosung erreicht sein.

Ausgerichtet wird der Wettbewerb von der gemeinnützigen GmbH „Mathe im Leben“, die auch den jährlichen Mathe-Adventskalender im Internet ausrichtet. Casio stellt für den „Mathe-Marathon“ die neue Mathe-Lernsoftware ClassPad Learning für alle Teilnehmer kostenfrei zur Verfügung und verlost am Ende attraktive Preise. Die Teilnahme am Mathe-Marathon ist für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit ihren Klassen kostenfrei. Anmeldungen unter www.mathe-marathon.de