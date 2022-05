Übernachtung in der Abenteueroase

Für ein Lagerfeuer ist es noch zu früh, aber die Feuerstelle unter der großen Holzjurte ist trotzdem ein guter Platz zum Reden. Leonard, Valentin und zwei weitere Pfadfinder und eine Pfadfinderin haben sich zum Gespräch mit Elena getroffen.

Englischlehrerin Elena hilft bei der Verständigung

Die 48-jährige, die aus Charkiw nach Berlin geflohen ist, erzählt vom Krieg in ihrer Heimat und davon, wie ihr 16-jähriger Sohn, der als Austauschschüler zur Zeit in den USA ist, in Wisconsin Spendenaktionen für die Ukraine sammelt. Ihren 22-jährigen Sohn hat sie in der Ukraine zurückgelassen und man merkt ihr die Sorge um ihn an.

Vorbereitung auf neue Übernachtungsgäste.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Service

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Übernachtung in Holzhütten und Bauwagen

Elena ist Englischlehrerin und hilft den Pfadfindern in der Abenteueroase an der Steglitzer Bergstraße bei der Verständigung mit ihren neuen Gästen. Denn statt Pfadfindergruppen aus Deutschland, Israel und Belgien übernachten nun Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine in den Holzhütten, dem Hauptgebäude oder den mit Schlafplätzen und Heizung ausgestatteten drei Bauwagen.

„Wir wollen eine Alternative zu den Gemeinschaftsunterkünften bieten. Es ist einfach, aber man kann eine Tür zumachen und ist für sich“, sagt Christian Ronig, Leiter der Ukraine Hilfe beim Verband christlicher Pfadfinder. Alles was dazu nötig ist, haben die Pfadfinder selbst gebaut, gestrichen oder besorgt. „Nur die Installation von Heizung und Sanitäreinrichtungen haben wir Fachleuten überlassen“, sagt Christian Ronig.

Spende von Berliner helfen e.V. für die Dusche

Für das Einrichten von zusätzlichen Duschmöglichkeiten und Toiletten gab es ein Spende von Berliner helfen e.V., dem Verein der Berliner Morgenpost. Es gibt eine Küche, Geschirrspüler und Waschmaschinen, einen Computer und eine große Spielecke für Kinder. Die Familien können sich selbst versorgen, die Pfadfinder stehen bereit, wenn Unterstützung gebraucht wird. „Wie letztens beim Stromausfall, als eine Sicherung rausgeflogen ist“, erzählt der 22-jährige Leonhard, der seit neun Jahren zu den Pfadfindern in die Abenteueroase gehört.

Alles ist sorgfältig und gut leserlich auf ukrainisch beschriftet. Vieles wurde spontan dazu gekauft, wie Babybetten und Töpfchen. „Darauf waren wir so nicht eingerichtet, aber wir bekommen zum Glück sehr viele Sachen wie Windeln und Kinderkleidung gespendet“, sagt Christian Ronig. In einem großen weißen Zelt auf dem Gelände werden die Sachen gesichtet und sortiert. Was nicht vor Ort in der Abenteueroase gebraucht wird, geht als Spendentransport über Polen in die Ukraine.

Die meisten Ukrainer bleiben nur ein paar Tage, bis sie weiterreisen zu Verwandten in Deutschland, Frankreich oder Italien oder warten darauf, dass ihnen eine Unterkunft in einem anderen Bundesland zugewiesen wird. „Bei uns können sie zur Ruhe kommen. Nach zwei Tagen merkt man richtig, wie sich die Mütter entspannen und ihre Kinder einfach spielen lassen“, sagt Christian Ronig.

Pfadfinder kümmern sich um die Kinder

Denn um die Kinder kümmern sich die Pfadfinder, toben mit ihnen durch das Gelände, entdecken die Natur und natürlich gibt es abends auch mal ein Lagerfeuer. Das Gelände gehört dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf, der es den Pfadfindern für die entwicklungspädagogische Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stellt. Und die geht auch weiter, die ukrainischen Kinder spielen einfach mit. „Zum Fußballspielen braucht man keine Sprachkenntnisse“, sagt Ronig. Der Bezirk hat der Schaffung der Übernachtungsplätze zugestimmt.

Durch die gute Vernetzung der Pfadfinder mit den ehrenamtlichen Helfern der Malteser und Johanniter an den Bahnhöfen und Ankunftszentren werden die Flüchtlinge, in der Regel Mütter mit Kindern an die Abenteueroase vermittelt. Bisher sind 50 Flüchtlinge jeweils ein paar Tage in der Abenteueroase untergekommen, um die sich die Pfadfinder und Pfadfinderinnen gekümmert haben.

Valentin und Leonhard bereiten eine Holzhütte auf dem Hügel für neue Gäste vor. „Ist doch gut, wenn man etwas tun kann“, meint der 20-jährige Valentin. „Pfadfinder helfen immer da, wo sie gebraucht werden“, sagt Christian Ronig.

Spenden für die Ukraine Hilfe

Berliner helfen e.V. unterstützt Vereine, Kirchengemeinden und Ehrenamtliche bei der Versorgung und Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Berlin. Wenn Sie spenden möchten, bitte an: Berliner helfen e.V., Stichwort „Ukraine Hilfe“, IBAN:

DE69 1002 0500 0003 3071 00

BIC: BFSWDE33BER.

Für eine Spendenbestätigung bitte die Anschrift angeben.