Golfen für den guten Zweck in Wannsee

Das Benefiz Golfturnier des Lions Club Berlin-Mitte ist zu einer guten Tradition im Frühjahr geworden. Auch in diesem Jahr fanden sich fast 100 Teilnehmer im Golfclub Wannsee ein, um in Zweier-Teams auf eine vergnüglich Runde im ältesten Golfclubs Deutschlands zu gehen.

Turnier zugunsten des Haus Jona für Kinder

Gespielt wurde gegen eine Startgebühr von 175 Euro zugunsten des Haus Jona in Staaken, einer in privater Initiative gegründeten Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche aus dem schwierigen sozialen Umfeld in der Heerstraße Nord.

Matthias Bloechle und Silke Marr auf der Bahn 11 vom Golfplatz Wannsee

Foto: Petra Götze

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weißwurst an der Halfway-Hütte

Turnier-Organisator Jochen Feilcke sorgte dank großzügiger Sponsoren für beste Verpflegung auf der Runde: An Bahn 17 gab es mit frisch gepressten Fruchtsäften einen Vitaminschub für den Schlag über den Teich, beim Coffee-Bike frisch gebrühten Espresso und an der Halfway-Hütte servierte das Team von Gastronom Josef Laggner Weißwurst und Brezeln. Mit einem Glücksschlag im Golf - einem Hole in One - gab es die Chance auf den Gewinn eines Mercedes oder einer Luxus-Kreuzfahrt auf einer Segelyacht. Der seltene Schlag gelang aber keinem Teilnehmer.

Nach der Runde stand das Team von Friseurmeister Lars Cordes, Präsident des Lions Clubs Mitte, bereit um die Damen zu stylen. Bei Dinner und Siegerehrung wurden Essen im Weingrün, ein KPM-Porzellanservice und sogar eine luxuriöse Toilette unterhaltsam versteigert.

Spendenerlös des Turniers: mehr als 25.000 Euro

Dazu kam noch der Erlös der Tombola, so dass eine Spende von mehr als 25.000 Euro an das Haus Jona geht. „Wir sind so dankbar für diese Unterstützung.“, bedankte sich der 21-jährige Julian Scharf im Namen von Angelika Bier, Gründerin von Jonas Haus. Der Krankenpfleger kam als Kind ins Haus Jona und arbeitet dort inzwischen ehrenamtlich. Fahrradwerkstatt, Computerkurse das Ferienprogramm und vieles mehr werden durch Spenden finanziert.