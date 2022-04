Beratung für Leberkranke in Berlin seit 25 Jahren

Es fing mit einer Selbsthilfegruppe an. Sabine von Wegerer suchte Hilfe für ein Familienmitglied, das an Hepatitis C erkrankt war. 1997 gründete sie mit anderen den Verein Berliner Leberring und ist seit mehr als 20 Jahren die Vorsitzende. Im Laufe der Zeit fragten immer mehr Menschen nach Informationen. Immer mehr Erkrankungen kamen hinzu, mit denen sich der Verein beschäftigte, darunter Hepatitis B und A, Autoimmunhepatitis, Fettleber und Porphyrien, seltenen Stoffwechselerkrankungen. Heute hat der Berliner Leberring e.V. etwa 80 Mitglieder. Seine Räume befinden sich auf dem Charité Campus Benjamin Franklin am Hindenburgdamm in Steglitz. Dort sind 13 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig, einschließlich des Vereinsvorstandes.

In mehreren Gesprächsgruppen des Vereins beschäftigen sich Betroffene mit den verschiedenen Erkrankungen, informieren sich und tauschen ihre Erfahrungen mit anderen Erkrankten aus. Dabei geht es auch um Möglichkeiten der Behandlung und um Nebenwirkungen medizinischer Therapien. Coronabedingt waren die Treffen in den vergangenen Monaten stark eingeschränkt. „Aber ab Mai finden sie wieder regelmäßig bei uns statt“, sagt Sabine von Wegerer. „Die Tür ist offen. Und wer kommt, ist gerne gesehen.“ Es gebe auch die Möglichkeit, online mit dabei zu sein. Zur Gesprächsgruppe, die sich mit Porphyrie beschäftigt, reisen auch Betroffene aus Westdeutschland an.

Neben den Gruppen-Treffen bietet der Verein auch die persönliche Beratung an. „Oft am Telefon oder per Mail“, sagt Sabine von Wegerer. „Wir sind auch bei Facebook.“ Doch es gibt auch wieder die Beratung vor Ort. „Man kann mit uns telefonisch einen Termin vereinbaren, und dann machen wir das gern.“ Von den 91 Beratungen im vergangenen Jahr wurden mehr als die Hälfte am Telefon durchgeführt, etwa ein Viertel per Mail.

Den Vereinsmitgliedern und den Teilnehmern der Selbsthilfe-Gruppen steht die Bibliothek des Berliner Leberring e.V. kostenlos zur Verfügung. Sie enthält ausschließlich Fachliteratur. Auch eine umfangreiche Ärztedatenbank hat der Verein aufgebaut. Darin sind die Adressen von Hepatologen, Gastroenterologen, Spezialisten für die Porphyrie-Erkrankung, Fachkliniken, Schmerztherapeuten, Amtsärzte, Kurkliniken und Apotheken im Raum Berlin und Brandenburg zu finden. Der Berliner Leberring e.V. sieht sich als Bindeglied zwischen Medizin und Patient und hat deutschlandweit enge Kontakte zu Ärzten und Kliniken aufgebaut. So kann er aktuelle medizinische Erkenntnisse direkt an Betroffene weitergeben. Auch gemeinsame Aktionen und Projekte mit Kliniken finden statt.

In den vergangenen Jahren gab es Arzt-Patienten-Seminare zu Lebererkrankungen am Vivantes-Klinikum Neukölln und in den Charité-Kliniken am Campus Virchow Klinikum und am Campus Benjamin Franklin. „Gemeinsam mit Professor Rajan Somasundaram vom Charité-Klinikum Benjamin Franklin und Professor Ulrich Stölzel vom Klinikum Chemnitz haben wir bereits dreimal ein großes Porphyrie-Symposium organisiert“, sagt die Vereinsvorsitzende. „Wir haben auch Kontakte zu Medizinern in der Schweiz, in Polen, in den USA und in Großbritannien.“ Für 2022 will der Verein zu Vorträgen, weiteren Arzt-Patienten-Seminaren und zu einem großen Symposium über Porphyrie einladen. Die Termine werden auf der Homepage des Vereins www.berliner-leberring.de angekündigt.

In den 25 Jahren der Vereinsarbeit hat Sabine von Wegerer viele Schicksale kennengelernt. Sie erzählt von Menschen, die vor vielen Jahren in die Gruppentreffen zu Hepatitis C kamen, die damals wegen der anstrengenden Behandlung wöchentlich stattfanden. „Diese Menschen sind sehr dankbar, und bis heute treu. Sie kommen immer wieder und melden sich und sagen, dass es ihnen gut geht.“

Jetzt macht der Verein ein weiteres Angebot. Er hat einen neuen Nothilfepass für Menschen, die an hepatischer Porphyrie leiden, entworfen. Dieser Entwurf wurde mit medizinischen Experten abgestimmt. „Der Pass kann ab nächster Woche bei uns angefordert werden“, sagt Sabine von Wegerer. Sie habe noch viele weitere Aufgaben, die zu erfüllen seien. Dazu ist Unterstützung erforderlich. „Es würde mich freuen, wenn sich jemand bereitfindet, bei uns ehrenamtliche Hilfe zu leisten.“

Arzt-Patienten-Seminar am 29. April

Im Jubiläumsjahr plant der Berliner Leberring mehrere Veranstaltungen. Den Auftakt macht das Arzt-Patienten-Seminar am 29. April, 13-16 Uhr, im NH-Hotel Berlin Mitte, Leipziger Straße 106-111. Mediziner halten Vorträge über seltene Lebererkrankungen. Weitere Themen sind Diagnostik und Therapieerfahrungen bei der Behandlung von Porphyrie, sowie neue pharmazeutische Entwicklungen. Außerdem gibt es ein Update zu Virushepatitis. Es besteht die Möglichkeit, persönlich am Seminar teilzunehmen oder per Zoom-Videokonferenz. Das Formular zur Anmeldung ist unter www.berliner-leberring.de zu finden.