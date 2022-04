Spendenlauf im Potsdamer Lustgarten am 1. Mai

Am 1. Mai findet im Potsdamer Lustgarten wieder der Freundschaftslauf für Menschen mit Mukoviszidose statt.

Berlin. Zum 20. Mal findet am 1. Mai der Muko-Freundschaftslauf im Potsdamer Lustgarten mit einem großen Familienfest statt. Bei dem Lauf, der um 12 Uhr am Hotel Mercure, Lange Brücke, in 14467 Potsdam startet, werden Spenden gesammelt für Mukoviszidose-Patienten. Mukoviszidose ist eine behandelbare, aber nicht heilbare Erbkrankheit (Cystische Fibrose, CF). Diese Genveränderung führt zu einer Funktionsstörung aller schleimbildenden Drüsen. Diese produzieren ein zähes Sekret, welches lebenswichtige Organe, wie Lunge, Leber, Darm und Bauchspeicheldrüse schädigen.

Sandra Jacobi, Vorsitzende vom Mukoviszidose Landesverband

Foto: Frank Günther

Die Spenden ermöglichen dem Landesverband Mukosviszidose e.V. unter anderem die psychosoziale und sozialrechtliche Beratung der Betroffenen, Klimafahrten in gesunde Luft, mobile Physiotherapie durch Hausbesuche und die Finanzierung von Sportprojekten und Hilfsmitteln. Auch die Unterstützung für Erkrankte in finanziellen Notlagen wird durch Spenden ermöglicht.

Für den Lauf am 1. Mai kann man sich unter https://muko-berlin-brandenburg.de/muko-freundschaftslauf-2022-2/ anmelden. Vorab kann man sich dort auch für die digitale Freundschaftslaufwoche registrieren. „Lassen Sie Ihre Kilometer oder Runden von der Familie, Freunden, Bekannten, Nachbarn oder Unternehmen sponsern. Jeder gelaufene & gesponserter Meter ist wichtig und geht in unsere Mukoviszidose Projekte“, sagt Sandra Jacobi, Vorsitzende vom Mukoviszidose Landesverband Berlin-Brandeburg, der auch von Berliner helfen e.V. unterstützt wird.

Gefeiert wird bem Spendenlauf mit einem Bühnenprogramm und Live Musik. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Clown Hops & Hopsi, Bungeetrampolin, Tischtennis und vieles mehr. Für Essen und Getränke ist gesorgt, dazu gibt es auch eine Tombola. Alle Infos unter https://muko-berlin-brandenburg.de/muko-freundschaftslauf-2022-2/