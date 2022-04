Berliner Stiftungen präsentieren ihre Arbeit

Berlin. Direkt nach Ostern startet die 13. Berliner Stiftungswoche: An insgesamt elf Tagen, vom 19. bis zum 29. April 2022, präsentieren die Berliner Stiftungen ihre Arbeit und laden zu Diskussionen ein. Nach zwei Jahren im Pandemiemodus mit Online-Veranstaltungen gibt es in diesem Jahr wieder zahlreiche Präsenzveranstaltungen an verschiedenen Orten in der Stadt. Mit rund 150 Programmpunkten (Veranstaltungen, Ausstellungen und Projektvorstellungen) macht die Stiftungswoche das breite Engagement der vielen Stiftungen in Berlin sichtbar.

Zu dem Schwerpunktthema „Ganz schön persönlich“ setzen die über 80 teilnehmenden Stiftungen unterschiedliche Akzente: Was bringt Menschen dazu, sich für andere einzusetzen und in Stiftungen zu engagieren? Wie lässt sich Resilienz in persönlicher und gesellschaftlicher Sicht in diesen herausfordernden Zeiten stärken? Welche Kehrseite hat persönliches Engagement in Zeiten von Shitstorms und Hatespeech in den Sozialen Medien?

Für die Fotokampagne der Stiftungswoche wurden fünf Frauen und Männer ausgewählt, die berichten, warum sie sich – hauptamtlich oder ehrenamtlich – in einer oder für eine Stiftung engagieren wie beispielsweise Ex-Fußballprofi Arne Friedrich, der eine eigene Stiftung gegründet hat. Ebenfalls sehr persönlich berichtet TV-Legende Frank Elstner von seinem Engagement für die Parkinson Stiftung und warum er als Betroffener den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt hat.

Dazu haben viele Stiftungen ihr Arbeit kurzfristig an die Situation in der Ukraine angepasst und bieten direkte Hilfsangebote, Kooperationen und Initiativen zum Mitmachen an.

Das komplette Programm der Stiftungswoche gibt es unter https://www.berlinerstiftungswoche.eu/programm