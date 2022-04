Von Kung Fu bis Beauty- und Nähkurs: Die gelbe Villa in Kreuzberg bietet jedem Kind ein passendes kostenloses Ferienprogramm.

Alida (10, v.l.), Louisa (11), Ela (10), Sammy (11), Lina (11), Ella (9) und Karla (10) in der Nähwerkstatt.

Berliner helfen Buntes Osterprogramm in der gelben Villa

Berlin. Nach zwei Jahren Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, unter denen Kinder und Jugendliche besonders zu leiden hatten, steht das Osterferienprogramm in der gelben Villa unter dem Motto: Druck ablassen! „Es gibt so viele Gründe, aktuell unter Druck zu stehen. Doch dieser Druck sollte uns nicht ausmachen. Wir möchten ihn umwandeln zu Glück und Gesundheit – denn nur, wenn wir uns selbst wohl fühlen, können wir uns und anderen Kraft geben“, sagt Andreas Koepcke von der gelbe Villa in Kreuzberg.

In dem Kreativ- und Bildungszentrum für Kinder geht es deshalb bei allen angebotenen Workshops um den Themenkreis Druck, Spannung und Entlastung. „Aus Druck wird Ausdruck, aus Spannung wird Energie. Wir möchten die Kinder mit unseren Angeboten neue Energie tanken lassen“, erläutert Andreas Koepcke.

„Entspann Dich“ lautet der Workshop bei dem sich alles um Beautyprodukte und Selbstgenähtes dreht. Im Kosmetiklabor entstehe selbst gemachte Cremes, Peelings, Lippenpflegebalsame und Badepralinen. Dazu entstehen in der Schneiderwerkstatt selbstgenähte bunte Kosmetik- oder kleinen Umhängetaschen. Lina (11) und Karla (10) nähen neben Portemonnaies auch Abschminkpads aus bunten Stoffresten. „Die sind nachhaltig, weil man sie wiederverwenden kann“, sagt Karla. Die neuenjährige Ella zeigt stolz ihre selbstgenähten Haarbänder. Ihre in dem einwöchigen Workshop entstandenen Arbeiten wollen sie zu Ostern verschenken.

Gar nicht so einfach: Im Kung-Fu-Kursus der gelben Villa werden Körperbeherrschung und Koordination trainiert.

Um körperliche Energie geht es im Sportraum drei Stockwerke höher. Trainer Carl Georg Schmidt bringt acht Jungen und einem Mädchen in einer Woche die Grundlagen des Kung Fu bei. Die Kinder rollen auf bunten Gymnastikmatten vorwärts und rückwärts über die Schulter, springen in die Hocke und drehen sich auf sein Kommando fast wie im Actionfilm. Der 26-jährige Carl Georg Schmidt studiert Jura. „Aber das Training hier ist viel mehr für mich als nur eine Nebensache“, sagt er. Kung Fu bedeutet übersetzt „etwas durch harte Arbeit erringen“ und genau das versucht er, den Kindern zu vermitteln. „Es geht um Körperbeherrschung und Koordination, aber auch um Rücksichtnahme, Aufmerksamkeit und Leidenschaft“, sagt er 26-jährige. „Jedes Kind bekommt beim Kung Fu, was es braucht: die Schüchternen trainieren, aus sich heraus zu gehen und klare Signale zu geben, die Rabauken, müssen lernen sich zu beherrschen und Grenzen der anderen zu respektieren.“

Kung Fu Training gibt den Kindern Selbstvertrauen

Dem zehnjährigen Mohammad gefällt das Kung-Fu-Training, „weil ich merke, wie ich stärker werde und mich verteidigen kann“.

Nach den Workshops gibt es eine frisch gebackene Waffel aus der Milchbar und Entspannung im Garten. Der wird in diesem Jahr mit einer Spende von Berliner helfen e.V. neu gestaltet, natürlich unter Mitwirkung der Kinder. Mehr als 1000 Blumenzwiebeln haben sie schon gesetzt, im Vorgarten blühen Pflanzen, die Wildbienen anlocken sollen und in alten Holzstämmen tummeln sich Käfer und Insekten. „Die Kinder freuen sich über jedes Tier, das sie entdecken“, sagt Katrin McIntosh, verantwortlich für das Gartenprojekt.

Kreativ- und Bildungszentrum Kreuzberg:

Die gelbe Villa direkt am Viktoriapark überragt die umliegenden Häuser und stand 14 Jahre leer, bevor die Jovita Stiftung das Haus 2004 für Kinder und Jugendliche öffnete. Das mehrstöckige Gebäude mit Werkstatt-, Musik-, Sport- und Computerräumen bietet kreative Erfahrungsmöglichkeiten in einer motivierenden Umgebung. Um die Potenziale und Zukunftschancen sozial benachteiligter Kinder zu stärken, werden alle Workshops kostenlos angeboten. Die gelbe Villa kooperiert mit Kreuzberger Grundschulen und bietet Projektwochen an. Weitere Infos und Anmeldung unter www.die-gelbe-villa.de/