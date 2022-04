Wie man sich für Ukraine-Flüchtlinge engagieren kann

Freiwillige helfen beim Sortieren von Sachspenden in der Nathanael-Kirche in Friedenau

Der Krieg in der Ukraine hält weiter an, viele Menschen fliehen vor Bombardierung und Belagerung durch die russische Armee auch nach Berlin. Der Bedarf an schneller Unterstützung für die Kriegsflüchtlinge ist nach wie vor groß, ebenso wie die Hilfsbereitschaft der Berliner. Nach einer aktuellen Forsa-Umfrage des rbb und der Berliner Morgenpost können sich 50 Prozent der Befragten vorstellen, sich zu engagieren.

Aber wo ist ehrenamtliche Hilfe sinnvoll und gefragt? Die Berliner Freiwilligenagenturen rufen die Berlinerinnen und Berliner auf, sich direkt an die Freiwilligenagentur in ihrem Bezirk zu wenden. Sie berät und vermittelt und gibt Antworten auf Fragen wie: Wo kann ich meine Fähigkeiten am besten einsetzen? Bin ich während des Engagements versichert, und was sollte ich beachten?

Gemeinnützige Organisationen, Initiativen, und Hilfsbündnisse, die ehrenamtliche Unterstützung suchen, können sich bei den Freiwilligenagenturen registrieren lassen. Freiwilligenagenturen arbeiten eng mit lokalen Vereinen, Initiativen, sozialen Organisationen sowie Stadtteilzentren und Selbsthilfegruppen zusammen und sind gut vernetzt mit bezirklichen Stellen.

„Derzeit sind viele Organisationen und Initiativen dabei, Unterstützung für die Menschen aus der Ukraine aufzubauen. Bis klar ist, welche Organisationen welche freiwillige Mitarbeit suchen, braucht es etwas Zeit. Umso wertvoller ist es, wenn Berlinerinnen und Berliner ihre Hilfsbereitschaft jetzt anzeigen, indem sie sich bei der Freiwilligenagentur in ihrem Bezirk registrieren“ , sagt Birgit Weber, stellvertretende Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.

Es gibt zwölf bezirkliche Freiwilligenagenturen

Seit 2016 wurden zwölf bezirkliche Freiwilligenagenturen mit einer Förderung durch das Land Berlin aufgebaut oder bestehende Agenturen weiterentwickelt. Sie arbeiten unabhängig, verbandsübergreifend und in unterschiedlicher Trägerschaft. Sie sind Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin, der AWO, dem DRK, gehören zum Diakonischen Werk oder sind direkt beim Bezirksamt angesiedelt.

Anne Jeglinski, Leiterin Geschäftsstelle Bezirke, Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin: „Wieder einmal zeigen die Berlinerinnen und Berliner große Hilfsbereitschaft. Sie bieten Soforthilfe, unterstützen mit Unterkünften und beim Ankommen im neuen Alltag. Die Berliner Freiwilligenagenturen sind idealer Partner für die Vermittlung zwischen Menschen, die helfen wollen, und Organisationen und Initiativen, die freiwillig Engagierte brauchen.“

Die Liste und Kontaktdaten zu den Freiwilligenagenturen mit Informationen, wie Sie Hilfegesuche einstellen und sich als freiwillige Engagierte eintragen können, gibt es HIER. Dort ist auch erkennbar, in welchen Bezirken die Freiwilligenagenturen tätig sind und welche von ihnen auch überbezirklich in ganz Berlin tätig sind.

Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband bietet umfassende Informationen zur Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge in Berlin. Mehr dazu HIER.

Deutsche Stiftung für Engagement bietet umfangreiche Informationen

Auch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE), 2020 von Bundestag und Bundesregierung gegründet, bietet umfangreiche Informationen und Unterstützung für Ehrenamtliche. Stiftungsvorstand Katarina Peranić: „Wichtig ist es für uns auch, auf aktuelle Herausforderungen der Zivilgesellschaft schnell zu reagieren. Neben der finanziellen Unterstützung haben wir eine Sonderseite online gestellt, auf der wichtige Informationen und Angebote für Engagierte beschrieben und verlinkt sind“. Dazu gibt es auch Online-Seminare zum Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen oder juristischen Themen.

Berliner Wirtschaft unterstützt Geflüchtete

Die Berliner Wirtschaft unterstützt die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten mit Spendenaktionen, Hilfslieferungen, Unterkunfts- sowie Beschäftigungsangeboten. Jetzt gibt eine gemeinsame Webseite einen Überblick zu allen Unterstützungs-Angeboten. Sie zeigt zum Beispiel auf, wie man ausländische Berufsabschlüsse anerkennen lässt und wie man Jobs findet. Die Webseite soll auch Unternehmen Orientierung bieten, etwa bei offenen Fragen zur Beschäftigung von Geflüchteten oder bei außenwirtschaftlichen Fragen. Die Webseite ist hier erreichbar. Informationen, die für Geflüchtete relevant sind, sind auch in ukrainischer Sprache verfügbar.

Zudem gibt es Kapitel auf Englisch und Russisch. Zum Start wird die Seite getragen von der IHK Berlin, dem ADAC Berlin-Brandenburg, der Clubcommission, dem Hotel- und Gaststättenverband Berlin (DEHOGA), dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin, der Einstieg zum Aufstieg gGmbH, der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg, dem Handelsverband Berlin-Brandenburg, der Handwerkskammer Berlin, dem medianet berlin-brandenburg, Ostdeutscher Bankenverband, dem SIBB, der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin-Brandenburg (UVB), dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) und der Zahnärztekammer Berlin.