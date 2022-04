Spielbank Berlin spendet für die Ukraine-Hilfe

Die Spielbank Berlin spendet 5.000 Euro an das Kinderheim Elisabethstift für die Unterbringung ukrainischer Waisenkinder.

Im Kinderheim Elisabethstift in Hermsdorf ist nach einer ersten Gruppe von neun Waisenkindern aus dem zerbombten Mariupol nun schon die zweite Gruppe eingetroffen: Vier Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren und ihr Betreuer-Ehepaar konnten auf dem Gelände des Elisabethstifts untergebracht werden - und weitere Kindergruppen sind aus der Ukraine unterwegs. „Die Handy-Verbindung zu ihnen ist gerade sehr schlecht, aber wir haben weitere Anfragen, ob wir aufnehmen können“, sagt Sabine Witt vom Elisabethstift. Zur Versorgung der Neuankömmlinge und Einrichtung der Wohngruppen werden Spenden gebraucht. Die Spielbank Berlin hat sich mit 5000 Euro an der Ukraine-Hilfsaktion von Berliner helfen e.V. beteiligt, für das Kinderheim Elisabethstift.

„Uns ist wichtig, das unsere Spenden hier vor Ort eingesetzt werden“, erklärt Spielbank-Geschäftsführer Gerhard Wilhelm. Das Unternehmen beschäftigt in Berlin 500 Mitarbeiter an vier Standorten: Potsdamer Platz, Fernsehturm Alexanderplatz, Spandau und am Kurfürstendamm. „Wir mussten zwei Lockdowns überstehen, haben aber unser Sport-Sponsoring aufrecht erhalten können“, sagt Geschäftsführer Gerard Wilhelm. Die Spielbank Berlin unterstützt die Füchse Berlin, Alba, die BR Volleys und den Behindertensport. Auch der Verein Chabad Lubawitsch Berlin e.V. hat eine Spende von der Spielbank erhalten für die Aufnahme jüdischer Waisenkinder aus der Ukraine.

Im Elisabethstift können sich die Waisenkinder über ein Willkommensgeschenk freuen: Morgenpost-Leserin Hannelore Krause hat einen großen Sack voll Kuscheltiere, Süßigkeiten und eine Barspende für die Betreuerin abgegeben. Die pensionierte Grundschullehrerin spricht russisch und steht für Hilfe beim Schulunterricht bereit.