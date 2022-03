Elisabethstift nimmt ukrainische Waisenkinder auf

Im Elisabethstift in Reinickendorf, einem der ältesten Kinderheime der Stadt, hat eine Gruppe ukrainischer Waisenkinder Zuflucht gefunden. Neun Kinder zwischen 7 und 15 Jahren und ihre Betreuerin sind am vergangenen Wochenende aufgenommen worden.

Kinder sind zwischen 7 und 15 Jahre alt

„Der Kontakt lief über eine ehrenamtliche Mitarbeiterin von uns. Sie kommen aus einem Waisenhaus der heftig umkämpften Stadt Mariupol und wir sind froh, dass sie es bis nach Berlin geschafft haben. Weitere Kindergruppen sind unterwegs“, sagt Sabine Witt vom Elisabethstift.

Waisenkinder bleiben in einer Wohngruppe zusammen

Die Kinder konnten sofort in eine Wohngruppe auf dem Hauptgelände des evangelischen Kinderheims in Hermsdorf einziehen. „Sie haben in dem Waisenhaus in Mariupol zusammengewohnt, wichtig ist, dass sie auch hier bei uns zusammenbleiben können“, sagt Heimleiter Helmut Wegner.

Jetzt müssen die organisatorischen Formalitäten geklärt werden. Ob eine Finanzierung über die Jugendämter möglich ist, ob eine Betreuerin angestellt werden kann und wo die Kinder zur Schule gehen können. „Die Kinder hatten nichts mit: wir konnten schon Kleidung und Schuhe bereitstellen, natürlich auch einige Spielsachen“, sagt Sabine Witt.

Elisabethstift bittet um Spenden

Das Kinderheim braucht Geldspenden, um Dolmetscher, Schulbedarf und Kosten für Behördengänge, Arztbesuche und traumapädagogische Hilfe zu finanzieren. Auch für Tablets, damit die Kinder erst einmal am Online-Unterricht der Ukraine teilnehmen können, Sport-Ausstattungen oder Fahrräder werden mit Spenden finanziert. „Aus der Erfahrung mit Flüchtlingskindern von 2015 wissen wir, dass die staatliche Hilfe nicht ausreichen wird und noch viele Dinge nötig sein werden“, sagt Sabine Witt. Berliner helfen e.V., der Verein der Berliner Morgenpost, wird die Aufnahme der ukrainischen Waisenkinder Kinder mit einer Spende aus der Flüchtlingshilfsaktion unterstützen.

Hilfe für Kriegsflüchtlinge in Berlin

Berliner helfen e.V., der Verein der Berliner Morgenpost, hat 50.000 Euro Soforthilfe für die Versorgung und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt. Die Spenden gehen an Vereine und Initiativen, die sich um die in Berlin ankommenden Menschen kümmern. Wer spenden möchte: Berliner helfen e.V.,

„Ukraine Hilfe“,

IBAN: DE69 1002 0500 0003 3071 00

BIC: BFSWDE33BER.