In Charlottenburg Zuflucht vor dem Krieg gefunden

Ein heller Freudenschrei hallt durch den Hinterhof an der Danckelmannstraße. Die kleine Anja hat alte Freunde entdeckt, die sie aus der fernen Heimat gut kennt: gutmütige Ziegen. Die Tiere im Charlottenburger Ziegenhof sonnen sich und lassen sich von den Kindern am Zaun gern liebkosen.

Glücksmomente im Charlottenburger Ziegenhof

Ein kleiner Glücksmoment für die siebenjährige elfenhaft zarte Erstklässlerin aus der Ukraine. Die kleine Tierfreundin ist in diesem Moment auch mit der Seele in diesem ihr bislang fremden Berlin angekommen, weit weg von drängender Not und Angst, die sie nicht begreifen kann. Und bei den Ziegen ist sie nun ganz bei sich. Bis sie mit ihrem zwölfjährigen Bruder Andreas eine große Rutsche entdeckt. Der nächste Freudenschrei schallt durch den Ziegenkiez.

Praktische Hilfe ist gefragt

Das Leben kann so schön sein, doch der unfassbar brutale Krieg Russlands gegen die Ukraine ist inzwischen im deutschen Alltag angekommen. Und das – weiß Gott – nicht nur als erschreckend böse Bilder hemmungsloser Grausamkeit über die Fernsehsender. Zehntausende flüchtender, hilfesuchender ukrainischer Familien mit vielen, vielen Kindern in Panik und Not haben Deutschland erreicht. Praktische Hilfe, Solidarität, Nächstenliebe ist das Gebot der Stunde. Und die Welt hilft, wie wohl sonst selten.

Anja ist mit ihrem zwölfjährigen Bruder Andreas und der 17-jährigen Schwester Julia mit Mutter Natalja (41), und Mamuschka Maria (68) von Lwiw, ehemals Lemberg, nach Berlin gekommen. Sie hatten nicht die extremen Leiden und Strapazen einer regellosen Massenflucht zu erleiden – in einem kleinen Auto mit Bergen von Gepäck hatten sie sich über die Grenzen und quer durch Polen durchgeschlagen in den Kiez am Charlottenburger Schloss – zu uns, einem Ableger und Seitentrieb der großen ukrainischen Familie. Und in unsere kleine Charlottenburger Welt zog schnell ukrainisch-quirliges Leben ein – mit viel Geschnatter, Schulbüchern, Suppen, Buchweizengrütze, Kuscheltieren und ansteckend guter Laune.

Der Vater entkam dem KGB

Mein Vater Wladimir war Anfang des 20. Jahrhunderts in Lemberg mit vier Geschwistern in schwierigsten Zeiten aufgewachsen. Als Vertreter der ukrainisch-polnischen Intelligenz und religiöser Mann konnte er sich 1939 nach dem Einmarsch der Roten Armee im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes im buchstäblich allerletzten Moment dem mörderischen Zugriff des stalinistischen Geheimdienstes KGB entziehen. Dann fiel 1944 mit dem Vormarsch der sowjetischen Stoßarmeen in Richtung Westen der Eiserne Vorhang – und alle Verbindungsdrähte waren zerrissen. Und die konnten dann erst nach der Wende in den 90er Jahren neu geknüpft werden. Im Herbst 1996 fuhren meine Schwester Christine und ich schließlich zum Kennenlernen der großen weit verzweigten Familie nach Lwiw – ein unvergessliches Erlebnis, das ich unter dem Titel „Begegnungen in Vaters Land“ in einem Reisebericht den Lesern der Berliner Morgenpost beschrieben habe.

Und mit den aktuellen furchtbaren Nachrichten aus der Ukraine kamen nun schnell Anfragen per Messenger-Dienst: „Kann man kommen?“ Ja, natürlich, herzlich willkommen. Und dann standen sie vor der Tür – fröhlich, aber eben mit Sack und Pack auf der Flucht vor dem Unsäglichem.

Home-Schooling-System der Ukraine funktioniert

Die kleine Anja, immer lachender Sonnenschein der Familie und Sorgenkind zugleich, war bei den Luftalarmen in Lwiw immer wieder in panische Schockstarre gefallen, konnte überhaupt nicht beruhigt und in Sicherheit gebracht werden. „Die kleene Maus“, wie der Berliner sagen würde, hatte auch schon ohne Putins Gewalttaten genug Probleme. Sie musste von Geburt an kämpfen, weil sie keine Nahrung bei sich behalten konnte. Eine Stoffwechselkrankheit, die in der Ukraine nicht behandelt werden konnte. „Oft ist sie beim Erbrechen fast erstickt, es war unerträglich“, sagt Mutter Natalja, mit 41 Jahren auch schon vom Krebs mitgenommen. „Tschernobyl wahrscheinlich“, sagt sie. Und so wirkt die Siebenjährige wie eine dünne, knapp Fünfjährige – sitzt aber brav jeden Morgen um Punkt acht Uhr wie ihre Geschwister vor dem Laptop in Charlottenburg, wenn in ihrer Heimatstadt Lwiw die Schule beginnt. Home-Schooling, oft genug unterbrochen durch Luftalarm, bei dem die Lehrkräfte in die Keller flüchten müssen. Aber der Unterricht funktioniert.

Großer Wunsch der Kinder: ein Besuch im Zoo

Mittlerweile hat die Familie Zuflucht in der Gästewohnung einer Wohnungsbau-Genossenschaft in Moabit gefunden. Und hofft auf eine baldige Rückkehr in ihre wunderschöne Stadt. Einen großen Wunsch haben die ukrainischen Kinder – einen Zoobesuch, denn unschuldige Tiere sind für sie in diesen garstigen Zeiten die besten Freunde.