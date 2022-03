Nachfrage nach Willkommenstaschen mit Baby-Kleidung

Strampler, kleine Mützen, Söckchen, Spucktuch und Wickelunterlagen sind sorgsam in der großen Tasche eingepackt. 45 Artikel haben Platz in einer Welcome-Baby-Bag. Diese Taschen bekommen Frauen in Berlin, die sich in einer Notsituation befinden, für ihr Neugeborenes und für sich selbst. Es ist eine kostenlose Ausstattung für die erste Zeit nach der Entbindung. Zusammengestellt wird sie von Ehrenamtlichen und Beschäftigten im Ökumenischen Beratungszentrum Evas Arche e.V. an der Großen Hamburger Straße in Mitte.

In den vergangenen Tagen seien bereits Anfragen nach Willkommenstaschen für aus der Ukraine geflohene Familien eingegangen, erzählt die Projektleiterin Amelie Schwermer. Sie und ihr Team stellen sich darauf ein, dass der Bedarf in den kommenden Wochen deutlich steigen wird. „Das Projekt wurde als private Initiative 2015 gegründet, als Reaktion auf die damals in Berlin ankommenden Flüchtlinge, vor allem aus Syrien“, sagt Amelie Schwermer. Mittlerweile zeigten auch andere Bundesländer Interesse an dem erfolgreichen Berliner Projekt.

Im vergangenen Jahr seien in Berlin 1012 Taschen ausgegeben worden, sagt Amelie Schwermer. „2020 waren es 829.“ Der Inhalt der Taschen besteht zum großen Teil aus Sachspenden. Die Babykleidung wurde nur ein oder zweimal getragen. „Es sind gute, von unserem Freiwilligen-Team geprüfte Second-Hand-Artikel“, sagt Amelie Schwermer. Oft würden junge Familien auch unbenutzte Kleidung abgeben. Andere Sachspenden wie etwa Hygiene-Artikel und Pflegeprodukte bekommt das Projekt auch von Initiativen und Unternehmen.

Die Willkommenstaschen seien eine Ergänzung von bestehenden Hilfsangeboten in Berlin, sagt Amelie Schwermer. „Wir möchten deswegen auch, dass sie im Kontext einer professionellen Beratung vergeben werden.“