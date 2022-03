Konzentriert lernen, fröhlich spielen

Zum Multikulturellen Jugend Integrationszentrum (MJI) gehören zwei große Räume. In beiden sind die Wände farbenfroh bemalt und tapeziert. Springende Frösche, Meereswellen, Segelboote und blauer Himmel sind zu sehen. Kinder und Jugendliche sitzen einzeln oder zu zweit an Schreibtischen. Vor sich haben sie ein Schulbuch, ein Heft oder auch einen Laptop. Leise unterhalten sich ehrenamtliche Lehrkräfte mit den Mädchen und Jungen, denen sie gerade dabei helfen, Aufgaben für die Schule zu lösen. Sonst ist kaum ein Laut zu hören.

Zwischen 20 und 30 Schüler der ersten bis zehnten Klassen besuchen das Integrationszentrum an der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg. Sie leben in Familien, die aus dem Libanon, aus Syrien, der Türkei, Bosnien und Polen stammen, und in deutschen Familien. Nun stellt sich das Zentrum auch auf Familien ein, die aus der Ukraine nach Berlin kommen. „Wir erwarten sie mit offenen Armen“, sagt Ibrahim Ali Khan, Leiter des MJI. „Wir haben Mitarbeiter, die die ukrainische und die russische Sprache beherrschen.“

Susu aus dem Libanon konnte ihre Noten verbessern

An vier Nachmittagen in der Woche gibt es hier Hilfe bei den Hausaufgaben. Seit mehr als drei Monaten ist Susu dabei. Ihre Familie stammt aus dem Libanon. Vor allem in Deutsch und Englisch bekommt die 14-Jährige Unterstützung. „Das hat mir sehr geholfen“, erzählt sie. Ihre Leistungen in der Schule haben sich stark verbessert. Die Lehrerin war so erstaunt darüber, dass sie das Mädchen fragte, wie diese Verbesserung zustande gekommen sei. Als Susu berichtete, dass sie regelmäßig das Multikulturelle Jugend Integrationszentrum besucht, befand ihre Lehrerin, dass auch andere Kinder aus der Schule dorthin gehen sollten. Susu freut sich nicht nur über bessere Noten. Sie mag die anderen Schüler und die Erwachsenen im MJI. „Es ist schön hier“, sagt sie.

Gelernt wird von 16 bis 18 Uhr. Dann ist eine Stunde Zeit für Sport und Spielen. Montags verwandeln sich die Räume des MJI in ein Freizeitzentrum. Tischtennisplatte, Billardtisch und Trampolin werden aufgestellt. Susu spielt gern am Kickertisch oder unterhält sich mit den anderen Kindern. An anderen Nachmittagen stehen Boxtraining oder ein PC-Kursus auf dem Programm.

Eltern melden ihre Kinder für die Hausaufgabenhilfe und Betreuung an. Sie zahlen, je nach ihrer finanziellen Situation, einen kleinen Beitrag. „Manche auch gar keinen“, sagt Ibrahim Ali Khan. „Wir sind auf Spenden angewiesen.“ Gesucht werden auch weitere Ehrenamtliche, die bei den Hausaufgaben helfen.

2011 ging das Zentrum an den Start. Im gleichen Jahr wurde der Verein MJI e.V. gegründet. Das MJI kooperiert mit Schulen, Bezirksamt, Senat und anderen Einrichtungen. Es hat einen guten Ruf, weil die Unterstützung der Kinder Früchte trägt. Sie zeigt sich in besseren schulischen Leistungen und im wachsenden Selbstvertrauen der Schüler.

Auch die ehrenamtlichen Lehrkräfte kommen gern. Petra Drissner ist montags und donnerstags im Einsatz. „Mir macht das unglaublich viel Spaß. Ich fühle mich gebraucht“, sagt sie. „Ich habe den Eindruck, dass ich fast mehr bekomme als ich gebe.“ Seit fast sechs Jahren hilft Petra Drissner als ehrenamtliche Lehrkraft. Sie sei damals in Rente gegangen und habe nach einer sinnvollen Tätigkeit gesucht, erzählt die 62-Jährige. Sie steht den Grundschülern bei den Hausaufgaben in Mathematik, Deutsch und Englisch zur Seite. „Es ist schön zu sehen, wie die Kinder sich verbessern und selbstständiger werden. Sie sind mit Ehrgeiz bei der Sache.“

Zum Projekt gehört ein weiteres Angebot. „Wir helfen Jugendlichen beim Übergang von der Schule zum Beruf“, sagt Ali Khan. Schüler der 9. und 10. Klasse lernen, wie sie ihren Lebenslauf schreiben und sich für ein Praktikum oder eine Ausbildung bewerben.

Erfolge hat das MJI auch im Antigewalttraining erzielt. Drei Jahre lang, bis Dezember 2021, konnten Kinder und Jugendliche lernen, wie sie verbal mit Problemen umgehen und Aggressionen bewältigen können. „Diese Themen haben sie in Workshops besprochen und Lösungsmöglichkeiten für Konflikte kennengelernt“, sagt Ibrahim Ali Khan. Das Projekt wurde vom Senat gefördert. „Wir hoffen auf eine weitere Förderung, damit wir es auch in Zukunft anbieten können.“

Unterstützung für geflüchtete Familien

Geflüchtete Familien, die in Charlottenburg leben, bekommen im MJI Hilfe beim Übergang von der Gemeinschaftsunterkunft in eine eigene Wohnung – etwa, wenn Anträge zu stellen und Verträge abzuschließen sind. Das Team des MJI unterstützt beim Umgang mit Behörden, bei der Suche nach Kita- und Schulplätzen und auch bei der Arztsuche. Der Verein MJI wolle zur Integration beitragen und den sozialen Zusammenhalt fördern, sagt Ibrahim Ali Khan. Mehr Informationen im Internet unter mji-berlin.de/integration-von-gefluechteten