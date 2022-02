Neuköllner Kinder sind spitze im Rechnen

Von wegen „Mathe ist langweilig“! Der Wettbewerb „Mathe im Advent“ begeistert jedes Jahr mehr Schülerinnen und Schüler für komplexe Aufgaben und das Lösen schwieriger Probleme mit Mathematik. Deutschlandweit haben im letzten Jahr über 170.000 Schülerinnen und Schüler zusammen mit 8000 Lehrkräften teilgenommen.

Mit den Mathe-Wichteln Probleme lösen

In 2021 lautete das Motto: „Mathe global denken - Mit den Mathe-Wichteln die Welt erkunden!“ Dabei mussten in einem Online-Adventskalender bis Weihnachten 24 Aufgaben gelöst werden. Zum Beispiel die vom reisenden Weihnachtsmann mit den vergessenen Geschenken. Sie lautete: Welches ist der kürzeste Weg durch fünf Orte auf den verschiedenen Kontinenten und wieder zurück nach Spitzbergen?

Die Neuköllner Siegerklasse 7c vom Albert-Einstein-Gymnasium

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seit 2018 beteiligen sich Neuköllner Schulklassen in der Vorweihnachtszeit an dem Wettbewerb. „Mathe im Advent“ wird von der gemeinnützigen Mathe im Leben GmbH in Kooperation mit der Deutschen Mathematiker-Vereinigung ausgerichtet. Berliner helfen e.V., der Verein der Berliner Morgenpost ermöglicht seit drei Jahren durch eine Spende die kostenlose Teilnahme aller Schulen in Neukölln und im Märkischen Viertel.

570 Neuköllner Schülerinnen und Schüler haben mitgemacht

Im vergangenen Jahr haben sich rund 570 Schülerinnen und Schüler, 64 Klassen und 42 Lehrkräfte in Neukölln beteiligt, in 2018 waren es nur 65 Schülerinnen und Schüler. „Dank der Spende von Berliner helfen konnte die Beteiligung enorm gesteigert werden“, sagte Stephanie Schiemann von der „Mathe im Leben gGmbH“.

Auch Kerstin Blanck, Klassenleiterin der 6c der Hermann-Boddin-Schule, hat ihre Klasse zum Wettbewerb angemeldet. „Der Adventskalender ist eine Möglichkeit von dem stupiden „Päckchenrechnen“ wegzukommen und auch mal um die Ecke zu denken. Die Kinder erkennen, dass es oft verschiedene Lösungswege gibt und dass eine Aufgabe, die ihnen anfangs schwer vorkommt, doch lösbar ist.

Und sie sehen, dass Mathematik nicht immer etwas mit Zahlen zu tun hat“, sagt die engagierte Lehrerin. Sie hat ihre Schülerinnen und Schüler so gut motiviert, dass sie als beste Klasse der Altersgruppe 4-6 ausgezeichnet wurden. Stolz haben Klassensprecherin Ayse und Klassensprecher Mohammed in dieser Woche die Urkunde von Neuköllns Bildungsstadträtin Karin Korte entgegen genommen.

Klasse 8-2 vom Heinrich-Hertz-Gymnasium wurde bundesweit Zweiter

Die Klasse 8-2 vom Heinrich Hertz Gymnasium in Friedrichshaien-Kreuzberg wurde bundesweit zweiter Klassensieger der Stufe 8

Foto: Foto: Karin Danyel

Die 7c des Albert-Einstein-Gymnasiums wurde die beste Klasse in der Stufe 7-9 aller Neuköllner Schulen. „Die Klasse 7c hat mit großer Begeisterung mitgemacht. Ich habe dazu ermuntert, regelmäßig die Türchen zu öffnen und sich die tollen Rätsel-Aufgaben anzuschauen. Die Schüler und Schülerinnen haben aber vollkommen selbstständig gearbeitet und die Aufgaben täglich alleine zu Hause gelöst. Ich bin sehr erfreut über die rege Teilnahme und natürlich auch stolz auf meine Lerngruppe! Vielen Dank an dieser Stelle an den Berlin helfen e.V., der eine kostenlose Teilnahme für Neuköllner Schulen ermöglicht hat!“, sagte Klassenlehrerin Lena von Stebut.

Sehr stolz ist auch Sebastian Bognár, Klassenlehrer der Klasse 8-2 des Heinrich-Hetz-Gymnasiums in Kreuzberg, dessen Teilnahme am Wettbewerb mit 17 Klassen und 254 Schülerinnen und Schülern ebenfalls mit einer Spende von Berliner helfen ermöglicht wurde.

„Die ersten Tage im Dezember habe ich die Aufgabenblätter ausgedruckt und im Klassenraum aufgehängt, danach haben sich die Schüler komplett selber um alles gekümmert. Für die Zusatzaufgabe haben sich die Schüler dann mit mir als Physiklehrer und mit ihrem aktuellen Mathelehrer ausgetauscht, um eine optimale Strategie zu entwickeln“, berichtet Sebastian Bognár. Der Lohn der Mühe: die Klasse 8-2 des Heinrich-Hertz-Gymnasiums ist bundesweit die zweitbeste Klasse in der Jahrgangsstufe 8 geworden.

Wir gratulieren allen Gewinnerklassen ganz herzlich! Die für den 22. Februar geplante große Preisverleihung muss Corona-bedingt leider ausfallen. Alle Berliner Gewinner findet man im Internet unter https://www.mathe-im-advent.de/de/gewinnspiel/gewinner/