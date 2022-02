City-Station bietet eine warme Suppe und Beratung

In der City-Station in Charlottenburg erhalten Obdachlose und arme Menschen eine warme Mahlzeit und Lebenshilfe.

Berlin. Betritt man die City-Station der Berliner Stadtmission in der Joachim-Friedrich-Straße in Halensee fühlt man sich sofort willkommen. „Schön dass Sie da sind“, begrüßt Anna-Sofie Gerth die Besucher - in der Regel Obdachlose oder Menschen, die eine Wohnung haben, aber nur sehr wenig Geld zum Leben.

Auf den Tischen in dem großen Gastraum stehen im Abstand Tabletts mit Gläsern und einer kleinen Süßigkeit dazu, alles ist vorbereitet für die Gäste, die am Nachmittag nach dem Vorzeigen ihres negativen Testergebnisses oder einem vor Ort durchgeführten Test eingelassen werden. Nur 20 Personen dürfen an den weit auseinander stehenden Tischen Platz nehmen.

Weitere 20 bedürftige Menschen holen sich an der Fensterausgabe eine warme Suppe ab, die sie dann Zuhause essen. Hauswirtschafterin Ulrike Lemke-Merten kocht täglich Suppe oder Eintopf aus den Lebensmitteln, die von der Berliner Tafel geliefert oder gespendet werden. „Im Winter mache ich oft Grünkohl in allen Variationen, im Sommer am liebsten meine Spezial-Zwiebelsuppe mit Tomaten und Kichererbsen. Satt wird hier jeder“, sagt die Köchin.

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Corona hat alles verändert“, sagt Anna-Sofie Gerth, die Leiterin des Nachtcafés für Obdachlose. Und damit meint sie nicht nur die stark reduzierte Gästezahl - früher kamen 120 Menschen pro Tag, sonder vor allem den stark gestiegenen Beratungsbedarf der Gäste. „Die meisten kommen ja nicht nur wegen des Essens, sondern weil sie mit jemandem reden wollen. Durch die Pandemie sind viele gezwungen, sich ihren Problemen zu stellen“, sagt die 33-jährige Sozial-Pädagogin und Diakonin.

Häufig seien das Schulden bei Vermietern, Energieunternehmen oder Krankenkassen, die sich nicht länger verdrängen ließen. „Als der erste Lockdown kam und alles geschlossen war, konnten sich die Menschen nicht mehr Kaufhäusern und Malls aufhalten und ablenken“, meint die Leiterin der City-Station.

Die Beratung ist oft mühsam und langwierig, dafür nimmt sie sich mit einem Team von vier Sozialpädagogen viel Zeit. „Wir sitzen dabei und helfen, wenn die Klienten mit dem Jobcenter telefonieren Briefe an Gläubiger schreiben oder sich um Arztbehandlungen kümmern müssen“, sagt Anna-Sofie Gerth.

Viel Geduld und Empathie fordert auch der Umgang mit psychisch kranken Menschen. „Zu uns kommt auch eine ,Prinzessin’ und sie wird von uns auch so angesprochen. Wir sind auch für die da, die anders als normal sind. So lange sie nicht andere oder sich selbst gefährden dürfen Menschen ja auch verrückt sein“, meint Anna-Sofie Gerth. Sie betont, dass jedem Hilfe angeboten werde.

Besonders anstrengend seien die Diskussionen mit Impfgegnern oder Corona-Leugnern unter den Gästen. „Unser Standpunkt orientiert sich an der Wissenschaft und ist ganz klar für die Impfung, aber da gibt es welche, die wollen uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen“, sagt sie, „meist ist Corona aber nur das Ventil und es geht um ein ganz anderes Problem“.

Durch Corona sei die Arbeitsbelastung des Teams noch mehr gestiegen. Dazu kommt, dass Mitarbeiter durch die Virus-Infektion ausfallen. Zur Zeit bietet die City-Station in den hinteren Räumen getrennt nach Männern und Frauen auch eine Notübernachtung an. „Aber wenn zu viele Kollegen krank sind, können wir nicht öffnen“, sagt Anna-Sofie Gerth.

Sie und ihre Kollegen fühlen sich gegenüber den Menschen, die sie betreuen verantwortlich. „Wir sind ein tolles Team, auch wenn die Arbeitsbelastung hoch ist. Aber jeder der zu uns kommt findet einen Ansprechpartner und Hilfe bei seinen Problemen“, sagt die Leiterin der City-Station, Ihr Anspruch: „Jeder noch so schwierigen Situation etwas Gutes abzugewinnen“. Sie freut sich über Spenderinnen und Spender, die vorbeikommen und Süßigkeiten, Kaffee oder Hygieneartikel abgeben. „Und was wir wirklich gebrauchen können für die Essensausgabe, sind Plastikdosen und Gläser mit Schraubdeckel für mindestens 500 Milliliter. Gebt mir alle Tupperdosen Berlins!“, ruft sie und lacht.

Kleiderspenden für die Stadtmission

Die Stadtmission bittet um Kleiderspenden: Gebraucht werden für Männer aktuell Winter- und Regenjacken, T-Shirts, Hoodies, Jeans- und Jogginghosen, eng anliegende Boxershorts und lange Unterhosen, warme Mützen, Handschuhe und Schals. Socken und Winterschuhe sowie Sneaker und Turnschuhe werden ebenfalls benötigt. Auch gut erhaltene Schlafsäcke und Isomatten werden gern entgegen genommen. Bedürftige freuen sich auch über Rucksäcke, Trolleys, Sporttaschen und große Tragetaschen. Alle Spenden sollten in einem guten Zustand sein – als ob sie Freunden oder Bekannten weitergegeben würden. Die Sachen können werktags von 8 bis 18 Uhr am Empfang der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße 68 in Moabit abgegeben werden. Dort stehen auch Kleider-Container