„Mentor sein macht großen Spaß“

Die beiden Männer wirken wie ein eingespieltes Team, obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten: Ezatullah Ahmadi (28), Auszubildender aus Afghanistan und André Kube (51), Mitinhaber eines Baustoffhandels in Berlin. Zusammengebracht hat die beiden das Mentorenprogramm „Hürdenspringer“ vom Unionhilfswerk.

„Vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, dass ich über den Beruf hinaus, noch etwas Sinnvolles mit meiner Freizeit machen möchte“, erzählt André Kube, Geschäftsführer der Firma Dämmisol und zuständig für den Vertrieb. Ein Freund aus München hat ihn auf das Mentoring aufmerksam gemacht.

Jugendlichen einen Weg aufzeigen

Die Idee ist, dass erwachsene, im Beruf stehende Frauen und Männer einem jungen Menschen mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen. Beim Unionhilfswerk orientiert sich das Mentoring an dem von Maria Montessori geprägten Leitsatz: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Das heißt: Anregungen und Impulse geben, von eigenen Erfahrungen berichten sowie mögliche Lösungswege durchsprechen. „2014 habe ich mich beim Unionhilfswerk für das Mentoren-Coaching angemeldet und war anfangs sehr skeptisch“, erzählt er, „aber ich bin so positiv überrascht worden!“ Fast drei Monate dauert die Ausbildung zum Mentor, einmal die Woche hat er sich dafür Zeit genommen. Die nimmt er sich seitdem für seine Mentees. Vier junge Männer hat er inzwischen bis erfolgreichen Ausbildungsabschlusses als Mentor begleitet.

Beschäftigung mit Menschen macht Freude

Es sei auch nicht immer leicht gewesen, einen Zugang zu finden. Bei manchen half der Sport, einen jungen Mann, der unter dem Tod seiner Mutter litt, bestärkte er, sich therapeutische Hilfe zu suchen. „Es macht großen Spaß, sich intensiv mit einem Menschen zu beschäftigen. Was man dabei zurückbekommt ist viel wertvoller als Geld“, sagt der 51-jährige.

Sein aktueller Schützling Ezatullah Ahmadi ist im Januar 2016 allein aus Afghanistan nach Berlin gekommen und hat sich selbst Unterstützung bei den „Hürdenspringern“ gesucht. Er hat deutsch gelernt und absolviert das dritte Lehrjahr zum Anlagenmechaniker für Sanitär- und Heizungstechnik bei Mercedöl in Reinickendorf.

„In Afghanistan war ich Automechaniker, hier habe ich dann ein Praktikum gemacht gemacht und der Meister hat gesagt, als Anlagenmechaniker wirst Du immer gebraucht“, sagt der 28-jährige. „Er ist sehr ehrgeizig und konzentriert beim Lernen“, bestätigt André Kube.

Azubi sucht eine Wohnung

Einmal in der Woche treffen sie sich, gehen den Berufsschulstoff durch und bereiten Ezatullah auf Tests und Prüfungen vor. „Technische Fachbegriffe sind manchmal schwer zu übersetzen, ich lasse sie ihn in seinen eigenen Worten erklären. Oft erklärt er mir aber auch eine Technik, die ich nicht kenne“, sagt der Mentor. Während des Corona-Lockdowns haben die beiden auch über Handy und Computer kommuniziert, aber die persönlichen Treffen sind durch nichts zu ersetzen, da sind sie sich einig. „Ich bin sehr dankbar für seine Hilfe, dass er sich so für mich einsetzt“, sagt der 28-jährige. Für sein Leben hat er klare Ziele: „Ich möchte nach der Ausbildung ein paar Jahre in meiner Lehrfirma arbeiten und irgendwann meine Familie wiedersehen, die in Afghanistan lebt“.

Sein größter Wunsch ist eine eigene kleine Wohnung. Zur Zeit wohnt er in einem Zimmer zur Untermiete bei einem Rentner, die Situation ist nicht ideal. Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung ist sehr schwierig, und auch dabei hilft ihm sein Mentor.

Da der 28-jährige Afghane nur eine Aufenthaltsgestattung hat, bekommt er keinen Wohnberechtigungsschein. „Wir haben alle Wohnungsgesellschaften angeschrieben, waren bei Behörden, haben Anträge eingereicht - bisher ohne Erfolg. Da würde ich mir wünschen, dass die Behörden schneller sind“, sagt André Kube.

Sein Ehrenamt als Mentor kann er nur weiterempfehlen: „Für alles was man gibt, bekommt man ein Vielfaches zurück. Und ich habe dadurch ein viel besseres Verhältnis zu unseren Auszubildenden in der Firma und zu meiner Tochter gefunden“, sagt der 51-jährige.

Mentor werden

Seinen Platz in der Gesellschaft zu finden ist nicht leicht. Gerade für Jugendliche aus finanzschwachen Haushalten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Die Hürdenspringer-Programme unterstützen mit ihren Mentoring-Projekten Auszubildende, Geflüchtete und Schüler. Das Landesprogramm Mentoring wird durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. Aktuell werden Freiwillige, gesucht die Zeit und Lust haben, mit einem jungen Menschen die Hürden auf dem Lebensweg zu meistern.

Um optimal auf das Mentoring vorbereitet zu sein, gibt es eine hochwertige Einstiegsqualifizierung, Supervision und Begleitung. Weitere Infos unter www.huerdenspringer.unionhilfswerk.de und Telefon 030-2232 7624