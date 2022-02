Anerkennung für pflegende Angehörige in Berlin

Von den 158.482 Pflegebedürftigen in Berlin wurden Ende 2019 der Statistik zufolge 75 Prozent zu Hause gepflegt - von Angehörigen, Nachbarn oder Freunden. Die geschätzt 200.000 pflegenden Bezugspersonen sind damit die mit großem Abstand wichtigste Stütze des pflegerischen Versorgungssystems in Berlin. 55 Stunden pro Woche übernehmen sie im Durchschnitt Pflege- und Betreuungsverantwortung.

Um ihre Leistung anzuerkennen und öffentlich darauf aufmerksam zu machen, veranstaltet eine Initiativgruppe unter Federführung der Berliner Fachstelle für pflegende Angehörige die „Berliner Woche der pflegenden Angehörigen“. Vom 13. bis 19. Mai 2022 soll es ein buntes Programm mit Dampferfahrten, Konzerten, Kino-Angeboten, Kiezspaziergängen und Diskussionsnachmittagen für ehrenamtlich Pflegende geben. Die Woche soll eine Auszeit von der Pflege ermöglichen und ein öffentliches „Dankeschön“ sein.

Favoriten für den „Berliner Pflegebären“ nominieren

Den Höhepunkt bildet die Verleihung der „Berliner Pflegebären“ am 13. Mai 2022 im Roten Rathaus, bei der in diesem Jahr sieben Angehörige stellvertretend für alle pflegenden Angehörigen in Berlin geehrt werden sollen. Erstmalig gibt es auch eine Ehrung für professionell Pflegende, die pflegende Angehörige in vorbildlicher Weise unterstützten sowie eine Ehrung für ehrenamtliche Unterstützung.

Bis zum 28. Februar 2022 kann man einen persönlichen Favoriten online für den Berliner Pflegebären nominieren. Weitere Informationen gibt es bei der Fachstelle für pflegende Angehörige, Tel. 030 – 69 59 88 97 oder per E-Mail an info@woche-der-pflegenden-angehoerigen.de