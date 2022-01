Buchgeschenk für Schulkinder der 4. und 5. Klassen

Zu der bundesweit größten Leseförderungsaktion „Ich schenk Dir eine Geschichte“ können Lehrkräfte ihre 4. und 5. Klassen sowie Förderschul- und Willkommensklassen noch bis zum 31. Januar anmelden unter www.welttag-des-buches.de/anmeldung. Dort können sie Gutscheine für den Comicroman „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ von Autorin Bettina Obrecht und Illustrator Timo Grubing bestellen.

Das Buch bekommen die Schulkinder gegen Vorlage des Gutscheins im Aktionszeitraum vom 22. April bis 31. Mai 2022 von ihrer örtlichen Buchhandlung geschenkt. „Ich schenk dir eine Geschichte“ ist eine gemeinsame Aktion von Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutsche Post, cbj Verlag und ZDF. Seit 1997 erhalten Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klassen rund um den Unesco-Welttag des Buches am 23. April ein Buchgeschenk. Bis heute haben mehr als 15 Millionen Kinder Bücher erhalten. Die Kultusministerien der Bundesländer finanzieren den Druck der Buch-Gutscheine.

Ziel der Initiative ist es, Kinder für das Lesen zu begeistern. Nachdem im Vorjahr die Kombination aus Text und Comiczeichnungen sehr gut ankam, gibt es auch dieses Jahr wieder einen Comicroman. Mit Textpassagen und Illustrationen soll bei Kindern mit unterschiedlichen Leseniveaus die Leselust geweckt werden. Die diesjährige Geschichte handelt von den Hexenkindern Iva und Samo, auf die ein großes Abenteuer wartet: An ihrem zehnten Geburtstag bekommen sie einen Besen geschenkt, der sie zu einem geheimen See bringt. Es ist ihre Aufgabe, einen Monat lang auf das Gewässer aufzupassen. Doch als ein Influencer ein Video am See dreht, ist es vorbei mit der Idylle. Ein gemeinsamer Plan muss her, um den See zu retten. Erstmalig wird das Buch komplett aus recycelbaren und für den biologischen Kreislauf geeigneten Materialien produziert www.welttag-des-buches.de

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.