Dienstleister 3B bietet kostenlose Arbeiten für Vereine

Der Serviceanbieter 3B Dienstleistungen hat in den vergangenen Jahren mit seiner Aktion „3B packt an“ sozialen Einrichtungen in Berlin bei Renovierungs- und Sanierungsprojekten kostenlos unter die Arme gegriffen. Jetzt will das 1982 in Berlin gegründete Familien-Unternehmen die Aktion erneut starten und wieder sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen mit tatkräftigem Einsatz helfen und dafür 25.000 Euro zur Verfügung stellen.

Arbeiten im Innen- und Außenbereich möglich

An dem offenen Wettbewerb können sich alle gemeinnützigen Organisationen oder Vereine in Berlin beteiligen. Dank seiner vielseitigen Tätigkeitsbereiche und Kompetenzen ist 3B in der Lage, zahlreiche Veränderungsmaßnahmen in Innen- und Außenbereichen nicht nur finanziell zu stützen, sondern diese meist auch selbst direkt vor Ort umzusetzen.

Das Leistungsspektrum der Unternehmensgruppe 3B mit acht Gesellschaften in Nord- und Ostdeutschland umfasst Dienstleistungen in den Bereichen Gebäudereinigung, Hotelservice, Garten- und Baumpflege, Grau- und Winterdienst, Hausmeisterservice, Empfangsservice sowie Wohnservice.

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gemeinnützige Einrichtungen können sich bewerben

Soziale Projekte, die das Unternehmen durch sein Engagement bereits realisiert hat, sind die Erneuerung eines Jugend-Sportplatzes, die Sanierung maroder Schultoiletten, ein neu gestalteter Hof für ein Gemeindehaus sowie Dachsanierungen auf einem Kinderbauernhof.

Für die aktuelle Aktion werden neue Bewerber gesucht, auch Sachspenden sind möglich. Gemeinnützige Einrichtungen aus allen Bereichen können sich bewerben. Dazu eine E-Mail senden anhelfen@drei-b.deund kurz beschreiben, welche Art von Unterstützung gebraucht wird. Bewerbungsschluss für die Aktion ist der 15. März 2022.