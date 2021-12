Das wird eine schöne Bescherung!

Berlin. Die Zwillinge Khalita und Suleika sind hochkonzentriert bei ihren Mathematik-Aufgaben. Wenn sie nicht weiterkommen, schaut sich Felice Doll das Problem an und erklärt, wie sie die Aufgabe lösen könnten. Die 24-Jährige studiert Biologie und Chemie und gehört zum Team der Lernengel in Pankow. „Wir sind nach den Herbstferien gestartet und mit offenen Armen empfangen worden. Die Nachfrage ist riesig“, sagt Bianca Sommerfeldt, Geschäftsführerin des Schutzengelwerks, dem Träger des Projektes.

Kinder der umliegenden Grundschulen erhalten bei den Lernengeln kostenlos Hilfe beim Lernen für die Schule und beim Sprachunterricht. Anmelden können sich Familien, die sich private Nachhilfe nicht leisten können. „Die Eltern sind so dankbar, und die Kinder lieben die ungeteilte Aufmerksamkeit eines Lernengels“, sagt Bianca Sommerfeld. Die zehnjährige Suleika sagt über Lernengel Felice: „Ich kann ihr alles erzählen und sie alles fragen“.

Für die Lernengel ist das Schutzengelwerk auf Spenden angewiesen und eine der vielen in privater Initiative gegründeten Jugendhilfe-Einrichtungen, die mit der „Schönen Bescherung“, der Weihnachtsaktion von Berliner helfen e.V., unterstützt werden. Mehr als 70.000 Euro haben Leserinnen und Leser der Berliner Morgenpost und der Berliner Woche gespendet und machen damit vieles möglich, was für Kinder aus sozial schwachem Umfeld nicht selbstverständlich ist: die Chance auf Bildung, Förderung und Wertschätzung.

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch im Haus Jona in Staaken stehen den Kindern und Jugendlichen die Türen nach der Schule offen. „Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen. Wir versuchen, Lernrückstände aufzuholen und soziale Schäden zu heilen“, sagt Angelika Bier, eine ehemalige Professorin an der Charité, die das Kinder- und Jugendhaus in privater Initiative gegründet hat. Auch hier sind die Angebote und Ferienprogramme durch Spenden finanziert, ebenso wie in der gelben Villa in Kreuzberg, einem Kinder- und Bildungszentrum. „Nach dem Lockdown haben wir besonders unseren Garten genutzt. Der soll mit Gemüseanbau und insektenfreundlichen Pflanzen neu gestaltet und in die naturwissenschaftlichen Kurse einbezogen werden“, sagt Andreas Koepcke von der gelben Villa. Alle Kurse – vom Schneidern über die Musikwerkstatt bis zur Vorbereitung auf den mittleren Schulabschluss – sind für die Kinder und Jugendlichen kostenlos.

Auf eine Spende aus der „Schönen Bescherung“ freut sich auch das Streetcollege in Kreuzberg, an dem Schulabbrecher und Schulschwänzer die Lust am Lernen wiederfinden und die Möglichkeit bekommen, den Abschluss nachzuholen.

Home Schooling ohne ausreichende technische Ausstattung, der fehlende Kontakt zu Freunden und die sehr eingeschränkten Freizeitaktivitäten beeinträchtigen die Entwicklung der jungen Menschen. „Unsere ehrenamtlichen Vorleser lesen nicht vor, sondern lassen sich von den Kindern vorlesen – um das Lesen und die Aussprache zu üben“, berichtet Birgit Schmidt-Möller, Initiatorin eines Leseprojektes an Kitas und Schulen in Hermsdorf, das ebenfalls mit Spenden unterstützt wird.

Für kleine Patienten in Krankenhäusern sind die Besuchseinschränkungen besonders schwer zu ertragen. Der Verein Rote Nasen sorgt mit seinen Krankenhaus-Clowns für Aufmunterung und vertreibt Angst und Langeweile. Auch die Clowns brauchen eine Spende aus der „Schönen Bescherung“, um ihre Visiten fortsetzen zu können. „Gerade in schwierigen Zeiten macht der Clown das Leben leichter“, sagt Reinhard Horstkotte, künstlerischer Leiter der Roten Nasen e.V.

Und manchmal sind es kleine Wünsche, die für ein Kind viel bedeuten und die Spenden erfüllen können: Reitstunden für traumatisierte Kinder, Kunst- und Bastelmaterial für ein Schulprojekt oder eine Nähmaschine. Das war der große Wunsch einer 13-Jährigen, nachdem sie im Sommer einen Nähkurs an der Volkshochschule absolviert hat. „Wir können uns das aber finanziell nicht leisten“, schrieb ihre chronisch kranke Mutter. Dank der „Schönen Bescherung“ wird der Wunsch des Mädchens in Erfüllung gehen. „Sie haben unser Weihnachtsfest gerettet!“, bedankte sich ihre Mutter. Diesen Dank möchten wir gern an alle Spenderinnen und Spender weitergeben.

Herzlichen Dank für Ihre Spenden:

Um sozial benachteiligten und chronisch kranken Kindern und Jugendlichen eine Freude zu machen, hat die Berliner Morgenpost mit ihrem Verein Berliner helfen zum 19. Mal die Aktion „Schöne Bescherung“ gestartet. Wir haben Einrichtungen und Vereine vorgestellt, die sich für Kinder in Berlin engagieren. Sie sind auf Spenden angewiesen, da sie keine oder eine nicht ausreichende staatliche Förderung erhalten, aber mit viel freiwilligem Engagement arbeiten.

Viele Leserinnen und Leser der Berliner Morgenpost, der Berliner Woche und die Concord Music Group haben sich großzügig an der Aktion beteiligt und so für eine „Schöne Bescherung“ an vielen Orten in der Stadt gesorgt. Wir danken Ihnen sehr herzlich dafür. Wer noch spenden möchte: Berliner helfen e. V. , Stichwort: „Bescherung“, IBAN: DE69 1002 0500 0003 3071 00, BIC: BFSWDE33BER