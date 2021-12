Glühweinverkauf für den Wärmebus bringt 13.500 Euro

Der karitative Glühweinverkauf der AG City auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz war wieder ein großer Erfolg.

Nachdem der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz im vergangen Jahr Corona-bedingt ausfallen mussten, war die Freude um so größer, dass der Markt und damit auch der karitative Glühweinverkauf diesmal stattfinden konnten. Traditionell organisieren die Mitglieder der AG City mit Unterstützung des Bezirksamtes und des Schaustellerverbandes Anfang Dezember den Verkauf von Glühwein, Kakao und Tee zugunsten der Kältehilfe des Deutschen Roten Kreuzes Berlin. Alle Einnahmen aus dem Getränkeverkauf gehen an den Wärmebus des DRK, der in den Wintermonaten Menschen auf der Straße versorgt.

Dank zusätzlicher Spender wie der CESA Investment GmbH, Vattenfall, der Berliner Sparkasse und auch von Berliner helfen e.V., der Verein der Berliner Morgenpost, konnten durch die Glühwein-Aktion 13.500 Euro gesammelt werden. „Wir freuen uns sehr, dass Sie auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten an die Menschen denken, die nicht im Glitzerlicht der City West stehen“, bedankte sich der langjährige Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf Reinhard Naumann (SPD) bei Klaus-Jürgen Meier von der Arbeitsgemeinschaft City, dem Vorsitzenden des Schaustellverbandes, Michael Roden und bei allen Spendern und Sponsoren.

DRK-Präsident Mario Czaja berichtete, dass der Wärmebus mit ehrenamtlichen Fahrern seit dem 1. November wieder jede Nacht im Einsatz ist. Er fährt die bekannten Schlafplätze ab, den Obdachlosen wird warmer Tee angeboten. Bei Bedarf werden Schlafsäcke, wärmende Winterkleidung und festes Schuhwerk ausgegeben. Auf Wunsch bringt der Wärmebus die Obdachlosen in eine Notunterkunft. „Das Ziel der Arbeit der Kältehilfe ist, dass kein Mensch auf Berlins Straßen erfriert“, sagte DRK-Präsident Mario Czaja.