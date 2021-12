Die Krankenhaus-Clowns vertreiben die Angst

Berlin. Für Kinder im Krankenhaus ist die Corona-Zeit noch schwerer zu ertragen als zu „normalen“ Zeiten. Wegen der Besuchsbeschränkungen oder -verbote leiden sie noch mehr unter Einsamkeit, Langeweile und Angst. „Dabei ist die psychosoziale Gesundheit für den Heilungsprozess genau so wichtig wie die Behandlung“, sagt Reinhard Horstkotte von den Roten Nasen e.V. Der Verein organisiert den Einsatz von Clowns in Krankenhäusern, speziell auf Kinderstationen.

„Als die Pandemie losging haben uns einige Häuser gar nicht mehr reingelassen, andere haben gesagt: jetzt brauchen wir Euch erst recht! Denn der Clown ist ja gerade für schwierige Zeiten da“, sagt Horstkotte. Er ist der künstlerische Leiter des Vereins und für die Ausbildung und spezielle Schulung der Künstler zuständig.

Seit dem Sommer können die Clownsvisiten wieder regelmäßig in acht Kinderkliniken in Berlin und zwei in Brandenburg stattfinden, natürlich unter strengen Hygieneauflagen. „Aber die gelten für uns schon immer, gerade in den sensiblen Bereichen mit den Risikopatienten auf den Herz- oder Transplantationsstationen“, sagt er. Daher sei auch das Auftreten mit Mund-Nasen-Maske kein Problem: „Der Clown kommuniziert ja nicht über die Sprache, sondern über die Augen, Gestik, Mimik und vor allem die Körpersprache. Das funktioniert auch mit Maske“, sagt der künstlerische Leiter. Drei bis vier Stunden verbringt der Clown auf der Station, dabei sind Präsenz und Konzentration gefragt, dazu kommt die Bewegung durch Tanz und Pantomime oder das Spiel auf einem Musikinstrument.

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Krankenhaus-Clowns, die alle eine abgeschlossene Ausbildung als Schauspieler, Pantomime oder Musiker haben, erhalten spezielle Schulungen zu Psychologie, Krankheitsbildern, Pflege und Hygiene.

Besonders gefragt sind sie in der Kinderklinik für Angeborene Herzfehler am Deutschen Herzzentrum. Dort wird ein Clown zur Vorbereitung der Operation des Kindes eingesetzt. „Frühmorgens um 4.30 Uhr kommt der Clown, spricht vor der OP mit den Anästhesisten und den Schwestern. Es ist der schwierigste Moment für alle, der Clown bringt Leichtigkeit und vertreibt die Angst“, erklärt Reinhard Horstkotte.

Er ist dabei, wenn das Hemdchen angezogen wird und gibt auch mal dem Lieblingsteddy eine Spritze. Nicht nur dem Kind, auch den Eltern steht der Clown in dieser Krisensituation bei. „Oft wird dann kein Beruhigungsmittel für das Kind gebraucht. Der Clown geht mit bis zu Schleuse – manchmal bis in den Operationssaal – und anschließend zurück zu den Eltern, um sie zu beruhigen“, berichtet Horstkotte. Bedingung für den Einsatz ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Krankenhauspersonal. „Es tut den Kindern und ihren Eltern sichtlich gut, wenn die Clowns die Angst und den Druck vor einer Operation lindern können. Das erleichtert auch Ärzten wie Pflegenden die Arbeit.“, meint der Klinikdirektor, Professor Felix Berger.

„Auch im medizinischen System eines Krankenhauses muss man das Kind in seiner Kindlichkeit sehen. Es schläft oder es spielt – der Clown baut die Brücke zu der Erwachsenenwelt, weil er immer spielt“, beschreibt der künstlerische Leiter der Roten Nasen die Auftritte der Clowns.

In Berlin und Brandenburg sind 32 Clowns von den Roten Nasen im Einsatz, darunter in dem Programm „Intensive Smile Care“ in der Kinderchirurgie der Charité und am Deutschen Herzzentrum Berlin. Finanziert werden die Clownsbesuche und der Einsatz bei der Vorbereitung von Operationen durch Spenden.