Berliner helfen e.V. erhält erneut das DZI-Spendensiegel

Berliner helfen e.V., der im Jahr 2000 gegründete Verein der Berliner Morgenpost, hat erneut das Gütesiegel für Spenden sammelnde Organisationen erhalten. Seit 2003 wird Berliner helfen e.V. jährlich vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft.

449.000 Euro Spenden in 2020 ausgezahlt

In ihrem aktuellen Prüfbericht haben die Prüfer attestiert, dass die vom Verein im Jahr 2020 gesammelten Spenden satzungsgemäß für die Jugend- und Altenhilfe, die öffentliche Gesundheitsfürsorge und Menschen in Not in Berlin und Brandenburg verwendet wurden. 449.000 Euro wurden ausgeschüttet, davon 150.000 Euro für die Corona-Hilfsaktion „Wir helfen Helfern“ im Frühjahr 2020.

Niedrige Kosten, hohe Transparenz

Das DZI stellt unter anderem fest, dass „Werbung und Öffentlichkeitsarbeit klar, war, sachlich und offen informieren. Der Anteil der Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben ist mit 2,2 Prozent niedrig“. Die Personal- und Werbekosten des Vereins werden von der Berliner Morgenpost getragen. Die Prüfer attestieren, dass Berliner helfen e.V. „offen und umfassend über Arbeit, Strukturen und Finanzen berichtet“.

Gütesiegel für Spendenorganisationen

Das DZI ist eine unabhängige Institution, die soziale und karitative Organisationen in Deutschland auf die Verwendung ihrer Spendengelder kontrolliert. Das rot-grüne Siegel des DZI ist das Gütesiegel für Spendenorganisationen in Deutschland. Es belegt, dass die anvertrauten Gelder satzungsgemäß verwendet werden und steht für die Seriosität und Transparenz der Organisation.

Schöne Bescherung

Machen Sie mit bei unserer Weihnachtsaktion „Schöne Bescherung“, um sozial benachteiligten und chronisch kranken Kindern und Jugendlichen eine Freude zu machen. Bis Weihnachten berichten wir über Einrichtungen und Vereine, die sich für Kinder und Jugendliche in Berlin engagieren und die auf Spenden angewiesen sind. Spenden Sie an:

Berliner helfen e. V.

Stichwort: „Bescherung“

IBAN: DE69 1002 0500 0003 3071 00 BIC: BFSWDE33BER

Für eine Spendenbescheinigung geben Sie bitte Namen und Anschrift bei der Überweisung an. Weitere Infos unter 030 8872 – 77844 oder per E-Mail an: kontakt@berliner-helfen.de