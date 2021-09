Mitmachen bei der Berliner Engagementwoche

Tara Rödel engagiert sich beim Nabu in Treptow-Köpenick.

Berlin. Ein Jugendzentrum renovieren, einen Nachbarschaftsgarten putzen, Nistkästen anbringen, Grußkarten an Ältere schicken oder sich über Engagement-Möglichkeiten informieren: Die Berliner Freiwilligentage im Rahmen der Berliner Engagementwoche bieten mit über 250 Mitmach-Aktionen bis 19. September Gelegenheit, freiwilliges Engagement vor Ort zu erleben und sich einzubringen. Zudem gibt es auch digitale Aktionen, an denen man sich von zuhause aus beteiligen kann.

Wettbewerb für ehrenamtlich Engagierte

Die Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V. als Veranstalterin der Engagementwoche will verdiente freiwillig engagierte Menschen ins Rampenlicht rücken: Sie hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem gemeinnützige Organisationen Freiwillige aus ihren Reihen benennen konnten, die im kleinen Rahmen viel gestalten - und die deshalb umso mehr eine große Anerkennung verdienen. Eine Jury hat fünf dieser „Gestalter:innen der Zivilgesellschaft“ ausgewählt, die am Montag online unter www.engagementwoche.berlin vorgestellt werden.

Auszeichnungen werden am Brandenburger Tor überreicht

Am Dienstag erhalten sie von Senatorin Elke Breitenbach, der Schirmherrin des Wettbewerbs, am Brandenburger Tor ihre Urkunden. Carola Schaaf-Derichs, Geschäftsführerin der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V.: „Die fünf Auserwählten sind für sich großartig, aber stehen auch stellvertretend für eine engagierte Stadtgesellschaft, in der sich Tausende tagtäglich einbringen.“

An der Berliner Engagementwoche beteiligen sich alle bezirklichen Freiwilligenagenturen mit Aktionen und Informationsveranstaltungen. In diesem Jahr sind die Freiwilligentage ein Beitrag zur Europäischen Freiwilligen-Hauptstadt Berlin. Infos zu Mitmach-Aktionen unter www.engagement-macht-stark.de/engagementkalender/