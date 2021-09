Haus Jona in Spandau feiert Jubiläum

Haus Jona in Staaken ist ein Ort, an dem Kinder stark gemacht werden. Am 4. September 2021 wird mit einem großen Kinderfest Jubiläum gefeiert

Berlin. Mit einem großen Kinderfest feiert das Haus Jona in Spandau am 4. September 2021 sein 15-jähriges Bestehen. 2005 gründete das Professoren-Ehepaar Angelika und Jürgen Bier die gemeinnützige Stiftung Jona.

Privates Engagement für Kinder in Staaken

Aus dem Wunsch heraus, sich auf Grundlage christlicher Nächstenliebe für junge Menschen in schwierigen Lebenslagen zu engagieren, übernahmen sie eine ehemalige Streetworker-Station im Spandauer Ortsteil Staaken und eröffneten nach einem umfassenden Umbau als Jona’s Haus am 4. September 2006. Seitdem ist die offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung, die seit vielen Jahren von Berliner helfen e.V. unterstützt wird, an 365 Tagen im Jahr eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Großwohnsiedlungen.

Es gibt Mittagessen, Sport- und Bildungsangebote

Das Außengelände mit Sportplatz, Verkehrslernstrecke und Riesentrampolin bietet den Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten zu Sport und Spiel. Im Innenbereich können sich die Kinder und Jugendlichen im Bastelraum, im Musikstudio oder an der Kletterwand versuchen und ihre Talente entdecken. Täglich gibt es ein warmes Mittagessen und gesunde Snacks sowie Hausaufgabenhilfe und die Kinderandacht Jona’s Herz. In den Ferien gibt es ein besonderes Programm mit zahlreichen Ausflügen ins Planetarium oder in den Erlebnispark „Tropical Islands“. Auch Feiertage wie Weihnachten und Geburtstage werden gemeinsam gefeiert.

Jona’s Haus hat eine eigenen Bildungsapp

Um der Bildungsbenachteiligung entgegenzuwirken, werden in Jona’s Haus zusätzlich verschiedene Bildungsprojekte in Kooperation mit 13 Brennpunkt-Grundschulen durchgeführt. Seit 2020 hat Jona’s Haus eine eigene Bildungsapp.

Kinderfest mit Tombola und Gesang

Ganz bewusst begeht die Stiftung Jona den 15. Geburtstag von Jona’s Haus mit einem großen Kinderfest: Kinder und Jugendliche hatten und haben unter der Pandemie besonders zu leiden. „Für sie ist Jona’s Haus entstanden und für sie ist auch dieses große Fest“, sagt die Gründerin Angelika Bier. Neben vielen Aktionen wie Tombola, Kinderschminken & Co. gibt es zum Abschluss einen Gesangsauftritt der „Jona“-Botschafterin Jocelyn B. Smith.