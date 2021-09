Reiche Ernte in der Gemüse-Kita

Berlin. Emma, Johanna und Krithi sind schon ganz gespannt, was sie im Garten erwartet. Im Ina-Kindergarten in der Finchleystraße in Lichtenrade steht heute die Ernte an: die Kartoffeln, die die Kinder selbst angepflanzt haben, müssen aus der Erde geholt werden.

Kinder ernten selbst angepflanzte Kartoffeln

Beim Herausziehen der großen Pflanzen packen Ackercoach Stefanie Freitag und Erzieherin Janine Kopsch mit an, dann pflücken die vierjährigen Mädchen eifrig die Knollen von den Wurzeln oder buddeln die dunklen Kartoffeln aus der Erde. „Das ist ein bisschen wie Ostereier suchen“, sagt Erzieherin Janine Kopsch. Sie war gleich begeistert, als der Verein Ackerdemia der Kita das Projekt angeboten hat.

Gemüse-Ackerdemie lehrt Wertschätzung von Lebensmitteln

In der „Gemüse-Ackerdemie“ säen, pflegen und ernten die Kinder ihr eigenes Gemüse im Garten direkt an ihrer Kita oder Grundschule. Dabei erleben sie ganz praktisch, wo unserer Lebensmittel herkommen und was sie zum Wachsen und Gedeihen brauchen. Ziel ist es, die Kinder für gesunde Ernährung, die Natur und den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln zu begeistern.

Julia Brodersen (l.) von Ackerdemia überreicht Urkunden für „möhrenstarkes Engagement“ an Petra Götze vom Verein Berliner helfen und Thomas Biersack von der PSD Bank Berlin.

Der Verein Ackerdemia liefert das Saatgut und die Jungpflanzen, berät beim den Pflanzungen und stellt begleitendes Bildungsmaterial zur Verfügung. Finanziert wird die einjährige „Gemüse-Akerdermie“ in der Lichtenrader Kita und zwei weiteren Kitas in Schöneberg und Reinickendorf von der PSD-Bank Berlin-Brandenburg und Berliner helfen e.V., dem Verein der Berliner Morgenpost. Da die Aktivitäten im Freien stattfinden, hat sich das Projekt auch in der Corona-Pandemie bewährt.

„Ich lerne selbst ganz viel dabei, obwohl ich eigentlich vom Land komme“, meint Erzieherin Janine Kopsch, die in der Schließzeit der Kita auch schon mal Unkraut jätet. Ackercoach Stefanie Freitag von der „Gemeüse-Ackerdemie“ steht ihr mit Rat und Tat zur Seite, auch wenn ungebetene Gäste auftauchen: „Im letzten Jahr hatten wir eine Kaninchenplage. Da haben die Kinder an den Osterhasen als Chef der Langohren geschrieben, die Kaninchen mögen doch bitte unseren Garten verschonen“, berichtet die Erzieherin.

Kartoffelkäfer kommt ins Entdeckerglas

Der einzige Kartoffelkäfer, den die Kinder gefunden haben, kam ins Entdeckerglas und wurde im Morgenkreis vorgestellt, mit der passenden und hübsch bebilderten Ackerdemia-Geschichte von Kalle Kartoffelkäfer dazu. Für die Pädagogen gibt es vom Team der „Gemüse-Ackerdemie“ Fortbildungen, Erklärvideos auf Lernplattformen und per E-Mail die wöchentlichen „Ackerinfos“ mit den wichtigsten anstehenden Aufgaben im Gemüsebeet.

Im Garten der Kita gedeihen nicht nur Kartoffeln, sondern auch Kürbisse, Mangold, Zucchini, Tomaten, Kohlrabi und rote Beete. Ein großer Mirabellen-Baum trägt Früchte, alles wird vom Kita-Koch frisch und mit möglichst wenig Zucker verarbeitet oder den Eltern der Kinder mitgegeben. „Mit den geernteten Kartoffeln macht unser Koch heute Mittag einen Auflauf, frischer geht nicht“, freut sich Erzieherin Janine Kopsch

Aus dem Garten frisch auf den Mittagstisch

140 Kinder besuchen den Kindergarten mit dem Schwerpunkt Natur, gesunde Ernährung und ästhetische Bildung. Als nächstes ist geplant, zum Garten vor der Kita auch die Wiese nebenan zu nutzen und gemeinsam mit Eltern und Kindern zu einem naturnahen Garten umzugestalten. Es soll ein Lehrort für Natur entstehen, um zu untersuchen, was dort noch alles wächst, blüht krabbelt und fliegt.

Möhrenstarkes Engagement

Die Gemüse-Ackerdemie ist ein Bildungsprogramm des gemeinnützigen Vereins Ackerdemia. Ziel ist es, Kinder in Kontakt mit der Natur zu bringen, damit sie ein Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln und gesunde Ernährung entwickeln. Das Programm gibt es als Gemüseklasse für Schulen und für Kitas. Das Projekt dauert jeweils ein Jahr und kann auch mit Indoor-Beeten im Klassenzimmer durchgeführt werden. Die Kinder übernehmen in Teams jeweils eine andere Aufgabe. Begleitet wird das Programm von umfangreichen Bildungsmaterial für die „Gemüse-Stunde.“ Falls die Schule oder Kita den Eigenanteil für die Gemüse-Ackerdemie nicht aufbringen kann, springen Förderer wie Berliner helfen e.V. oder die PSD Bank ein. Weitere Infos unter www.gemueseackerdemie.de