Die ehrenamtliche Rettungsschwimmerin Mirjam Wennemar hat am 3. Juli 2021 Dienst an der Rettungsstation der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) am Wannsee in Berlin Zehlendorf.

Ehrenamt in Berlin Wasserretter helfen auch an Land

An diesem Sonnabend Vormittag ist es ruhig an der Wasserrettungsstation II am Badeweg hinter dem Jugend- und Gästehaus Wannsee. Wasserretter Alexander beobachtet trotzdem aufmerksam die wenigen Boote auf dem Wasser und den Strand, an dem ein Obdachloser seinen Rausch ausschläft.

Nachts ist Party am Strand

„Die Party geht erst Abends los, dann wird es manchmal echt anstrengend“, sagt der 29-jährige Alexander. Hauptberuflich ist er Heizungsbauer, aber seit seinem 16 Lebensjahr ist er ehrenamtlicher Wasserretter bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG.

Eingespieltes Team der Wasserrettungsstation: John, Alexander und Richard (v.l.)

Foto: KRAUTHOEFER , JOERG

Gemeinsam mit sieben weiteren jungen Ehrenamtlichen übernimmt er fast jedes Wochenende den Dienst auf der Wasserrettungsstation II, die nicht nur für den Wannsee, sondern auch für die übrigen Zehlendorfer Gewässer wie die Krumme Lanke oder den Schlachtensee zuständig ist. „Wir sind ein cooles Team“, findet auch der 18-jährige Richard, der genau wie die anderen über die Teilnahme an einem Rescue Camp der DLRG zum Wasserretter geworden ist.

Retter werden in Rescue Camps ausgebildet

Organisiert werden die Camps über die Bezirke, die für die Stationen zuständig sind. Für die Wasserretter am Wannsee ist das nicht etwa Zehlendorf, sondern der Bezirk Neukölln. In den Rescue Camps lernen die Jugendlichen, wie man Menschen aus dem Wasser zieht, sich aus panischen Umklammerungen befreit und sich in Strömungen verhält.

„Unser Motto ist: jeder Nichtschwimmer zum Schwimmer, jeder Schwimmer zum Wasserretter“, sagt Mirjam Wennemar. Die 29-jährige ist seit 2001 beim DLRG Neukölln aktiv, hat den Bootsführerschein um mit dem Rettungsboot rauszufahren und kümmert sich um die Aus- und Weiterbildung der jungen Ehrenamtlichen. Auch sie verbringt von Ende April bis Anfang November fast jedes Wochenende in der Station am Wannsee. Hauptaufgabe ist die Rettung von in Not geratenen Seglern, Ruderern oder erschöpften Surfern und Schwimmern. Doch an dem bei der Polizei als „Pennerstrand“ bekanntem Abschnitt haben die Wasserretter auch an Land jede Menge zu tun.

Strandbesucher zeigen sich oft uneinsichtig

Sie verarzten Schnitt- und Schürfwunden, helfen bei allergischen Reaktionen und kümmern sich auch um die Gesundheit der Obdachlosen. „Viele wollen trotz schwerster Verletzungen nicht ins Krankenhaus, weil sie nicht versichert sind“, sagt Mirjam Wennemar. Sorgen bereiten den Wasserrettern vor allem rücksichtslose Strandbesucher. „Die Leute machen Feuer im Wald, pöbeln betrunken andere an, lassen Müll liegen oder kommen auf die verrückte Idee, unser Boot zu kapern“, berichtet Alexander. Einsichtig zeigten sich die wenigsten. „Wenn es nicht anders geht, rufen wir die Polizei“, sagt der 29-jährige.

Wasserrettungsstation am Wannsee.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Von Freitag bis Sonntag übernachten die Ehrenamtlichen auf der Station, an Schlaf ist in warmen Sommernächten allerdings nicht zu denken. „Nachts ist hier Party, da haben wir immer ein Auge offen“, sagt Alexander. Teilweise werden die ehrenamtlichen Retter auch angegriffen, angepöbelt oder wie Dienstpersonal behandelt.

„Aber die Dankbarkeit, wenn man jemandem geholfen hat, macht das alles wieder wett“, sagt Mirjam, die hauptberuflich in einem Immobilienunternehmen arbeitet . Und der Zusammenhalt in dem Team der Wasserretter, die gemeinsam Geburtstage feiern, zusammen grillen und mit dem Boot andere Stationen besuchen. „Wir haben wichtige Aufgabe und sind eine tolle Gemeinschaft“, sagt Mirjam Wennemar.

DLRG bittet um Spenden für Rettungswagen

Die Wasserrettung der DLRG wird durch Spenden finanziert. Die Ehrenamtlichen zahlen auch ihre Kleidung selbst, seit kurzem gibt es einen Essenszuschuss vom Bezirk von fünf Euro pro Tag. Die Rettungsstationen unterhält die Berliner Feuerwehr, die Bäderbetriebe stellen Schwimmhallen für Ausbildung und Training der Ehrenamtlichen zur Verfügung. „Durch die Corona-Pandemie konnten wir lange Zeit nicht ausbilden, das ist aber wieder möglich“, sagt Mirjam Wennemar.

Die DLRG Neukölln bittet aktuell um Spenden für die Ausstattung des neuen Rettungswagens. Mit dem Einsatzfahrzeug, das am Kleinen Wannsee stationiert ist, können die Taucher schneller am Einsatzort sein. Auch für die Rettungsboote werden Spenden gebraucht.