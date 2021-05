Musiker helfen Musikern mit Freiluftkonzerten

Berlin. Die Corona-Pandemie hat kaum eine Branche so hart getroffen wie die Kultur. Besonders für freischaffende und selbstständige Künstler ist die Krise nach wie vor existenzbedrohend, auch wenn hoffentlich in absehbarer Zeit wieder Publikum in Konzertsälen zugelassen sein wird. Aber auch wenn die Kultureinrichtungen wieder öffnen dürfen, wird die Höhe der zur Verfügung stehenden Kartenkontingente auf absehbare Zeit stark eingeschränkt sein.

Konzert im Garten einers Senoirenheims.

Foto: KulturLeben Berlin e.V.

In Seniorenheimen fehlen Ablenkung und Unterhaltung

Die Corona-Situation mit den Kontaktbeschränkungen und der fehlenden Ablenkung und Unterhaltung ist für alte und behinderte Menschen, die in Heimen und betreuten Einrichtungen leben, besonders schwer zu ertragen. Isolation und die Einschränkung des sozialen und kulturellen Lebens prägen seit dem Beginn der Pandemie ihren Alltag. Selbst in Seniorenheimen mit hohen Impfquoten sind die Kontaktbeschränkungen längst nicht alle aufgehoben.

„Dann bringen wir unsere Musik eben zu ihnen“

Um den Bewohnern von Senioren- und Pflegeeinrichtungen eine kulturelle Abwechslung zu bieten und gleichzeitig freiberufliche Musiker und Musikerinnen zu unterstützen, haben der Verein KulturLeben und die Deutsche Orchestervereinigung e.V. im vergangenen Sommer die Kampagne #MusikerFürMusikerBerlin gestartet. Die Idee: „Wenn die Menschen nicht in die Konzerthäuser kommen können, bringen wir unsere Musik eben zu ihnen in die Einrichtungen“, sagt Christine Lichtenberg vom Rundfunkchor Berlin. „Und wir unterstützen damit gleichzeitig unsere freischaffenden Kollegen!“

Seniorenheime oder Einrichtungen für betreutes Wohnen können ein Konzert im Garten vor dem Haus oder unter den Balkonen buchen. Professionelle festangestellte Musiker aus den großen Klangkörpern Berlins spielen bei diesen Konzerten ehrenamtlich und unter Einhaltung der Corona-Regeln. Die Einrichtungen, in denen die Konzerte stattfinden, leisten im Gegenzug eine Honorarspende pro Auftritt an den Verein KulturLeben Berlin. Mit den eingenommenen Spenden werden dann freischaffende Musiker und Musikerinnen in Berlin unterstützt, die durch die Pandemie in existenzielle Not geraten sind.

Überraschungskonzert zum 100. Geburtstag einer Bewohnerin

Seit September 2020 wurden fast 40 Konzerte mit professionellen Kammermusikensembles organisiert, in Senioreneinrichtungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, interkulturellen Gärten und Nachbarschaftshäusern.

„Besonders gelungen war im April ein Überraschungskonzert zum 100. Geburtstag einer Bewohnerin in der Villa Albrecht in Steglitz. Die Senioreneinrichtung hat sich an uns gewandt, weil die alte Dame Opernmusik liebt. Zwei Sänger aus dem Staatsopernchor, Alt und Sopran, haben eine Auswahl an Opernarien gesungen. Sogar ein Pianist mit tragbaren Klavier war dabei, und die Jubilarin hatte einen Ehrenplatz im Garten“, erzählt Miriam Kremer vom Verein KulturLeben,

„Musik ist Balsam für die Seele“, meinte eine Bewohnerin der Villa Albrecht. Die Konzerte sind so stark nachgefragt und bis Juni ausgebucht, dass der Verein KulturLeben der sich für die kulturelle Teilhabe von Menschen in sozial schwierigen Situationen einsetzt, die Kampagne #MusikerfürMusikerBerlin auch nach der Sommerpause im August fortsetzen will – so lange, bis ein normaler Kulturbetrieb wieder möglich sein wird. Unter den Corona-Auflagen sind die Auftritte bisher nur ehrenamtlich möglich, sobald es erlaubt ist, sollen dann freiberufliche Musiker gegen Honorar auftreten.

„Es ist uns ein großes Anliegen, in dieser schwierigen Zeit unsere Musik direkt zu den Menschen zu bringen, um ihnen die coronabedingte Ausnahmesituation erträglicher zu gestalten. Wir freuen uns sehr, wenn es uns gelingt, die musikalischen Seelen unseres Publikums für eine kurze halbe Stunde mit Leben zu füllen“, sagt Rudolf Döbler, Flötist und Mitglied des Orchestervorstands des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin.

#MusikerFürMusikerBerlin

Um Musik und Abwechslung zu Menschen zu bringen, die in Heimen und betreuten Wohneinrichtungen leben und gleichzeitig die freischaffende Musiker in Berlin zu unterstützen, haben der Verein KulturLeben Berlin und die Deutsche Orchestervereinigung e.V. die Konzertreihe #MusikerFürMusikerBerlin ins Leben gerufen. Die Konzerte finden in der Regel draußen im Hof oder im Garten der Einrichtungen statt, die dafür eine Spende an KulturLeben e.V. geben. Im Mai und Juni 2021 gibt es kaum noch freie Termine für Konzerte, auch der Juli ist schon gut gebucht. Nach einer Sommerpause vom 19. Juli bis zum 8. August geht es dann mit den Konzerten im Rahmen der Kampagne weiter. Einrichtungen können ein Konzert buchen unter www.kulturleben-berlin.de oder telefonisch 0151 – 56 96 70 87.