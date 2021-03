Osterferienprogramm in der Gelben Villa

Andreas Koepcke am Zaunhaus der "gelben Villa" in Kreuzberg.

Am Montag, dem 29. März, startet das diesjährige Osterferienprogramm der gelben Villa für Kinder und Jugendliche. Es findet „digital“ statt und läuft die ganzen Ferien über, ausgenommen an den Feiertagen. Im Angebot sind zum Beispiel ein kreativer Tanzworkshop (10-14 Jahre) oder Yogakurse für Kids. In einem anderen Workshop werden Recyclingstoffe zu Kunst (6-9 Jahre) und Jugendliche (12-16 Jahre) können in einem Medienworkshop zum Thema „Was fehlt uns wegen Corona?“ filmen, Interviews führen und bloggen. Das Team des Kreativ- und Bildungszentrums für Kinder und Jugendliche möchte in weiterhin komplizierten und herausfordernden Zeiten ein bisschen Abwechslung und Spaß bieten. Wie immer in der gelben Villa ist die Teilnahme kostenfrei - auch dank der Unterstützung von Berliner helfen e.V.

Da die gelbe Villa ihre Türen noch nicht öffnen, gibt es noch eine besondere Malaktion, um Farbe und Frühling ins Haus zu holen: Verlost werden drei Gutscheine (jeder Gutschein für 10 Waffeln) für die hauseigene Milchbar und kleine Frühlingsüberraschungen. Teilnehmen können alle Kinder mit ihrem schönsten Frühlingsbild. Ob Blumen, Osterhasen oder Opa in kurzer Hose - jeder kann sein Lieblingsmotiv wählen. Wer kein Bild malen möchte kann auch Eier bemalen oder etwas basteln. Einsendeschluss ist der 11. April. Die Bilder oder Bastelarbeiten können in der gelben Villa abgegeben, per Post geschickt oder auch per E-Mail an foyer@die-gelbe-villa.de gesendet werden. Unter allen Teilnehmern erden drei Kinder ausgelost. Die eingereichten Kunstwerke werden in der Villa, am Zaunhaus, auf Instagram und Facebook präsentiert.

Nach den Ferien/ab Mitte April sollen wieder Outdoor-Angebote stattfinden - zum Beispiel Spiele & Bewegung im Freien sowie eine Garten-AG.

Alle Infos und die Anmeldung zum Ferienprogramm auf der Website unter www.die-gelbe-villa.de/programm/ferienangebote