Mitmachen bei der Aktion „Schöne Bescherung“

„Unser Traum ist tatsächlich wahr geworden! Ich möchte mich von ganzem Herzen für die großartige Unterstützung bedanken. Luka nutzt jede Gelegenheit, ans Auto heranzufahren, und zeigt stolz auf das Kennzeichen LU – für Luka. Es ist so ein schönes Gefühl der Freiheit, nicht mehr an die ständig defekten Aufzüge angewiesen zu sein“, schreibt Janina Wegner. Das behindertengerechte Fahrzeug für ihren schwerbehinderten Sohn Luka (10) konnte sie mithilfe einiger Stiftungen und einer Spende aus der „Schönen Bescherung“ im vergangenen Jahr anschaffen.

Auch in diesem Jahr sammelt der Verein Berliner helfen mit der Weihnachtsaktion Spenden für Kinder und Jugendliche. Unterstützt werden Einzelfälle wie Luka, vor allem aber Einrichtungen, die sich um Kinder und Jugendliche aus sozial schwachem Umfeld kümmern. Auch Kinderheime wie das Elisabethstift in Hermsdorf und Nachmittagsbetreuungseinrichtungen wie das Multikulturelle Zentrum mji in Charlottenburg oder ein Reittherapieprojekt für traumatisierte Kinder in Spandau sind auf Spenden angewiesen, da sie vielfach keine öffentliche Förderung erhalten oder die staatlichen Pflegesätze nicht ausreichen. Machen Sie mit bei der„Schönen Bescherung“! Spenden Sie an:

Berliner helfen e.V.

Stichwort: „Bescherung“

IBAN: DE69 1002 0500 0003 3071 00

BIC: BFSWDE33BER

Für eine Spendenbescheinigung geben Sie bitte Namen und Anschrift bei der Überweisung an. Weitere Infos telefonisch 030/8872–77844 oder unter www.berliner-helfen.de .