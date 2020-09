Ersthelfer werden dringend gebraucht

Erste Hilfe am Unfallort kann überlebenswichtig sein. Wochenlang stand die Welt in der Corona-Schockstarre. „Im Ernstfall werden Helfer benötigt, die in der Zeit bis zum Eintreffen professioneller Hilfe mit Rat und Tat am Einsatzort sind“, sagt Marianne Filler, Diözesanausbildungsreferentin bei den Maltesern im Erzbistum Berlin.

Seit Juni werden bei den Maltesern wieder Erste Hilfe-Kurse angeboten. „Durch die pandemiebedingten länderrechtlichen Auflagen ist die Zahl der Teilnehmenden je Kurs eingeschränkt. Das kann auf lange Sicht zu fehlenden Helfern in den Unternehmen, Institutionen und auf den Straßen führen.“

Personen, die einen Erste Hilfe-Kurs machen wollen, ermutigt die Ausbildungsexpertin, dieses auch zu tun, denn das Hygienekonzept in den Kursen ist sicher für die Teilnehmer: „Den Maltesern ist die Gesundheit und Sicherheit ihrer Gäste sehr wichtig. Wir setzen die Vorgaben der Länder und Berufsgenossenschaften sowie unsere eigenen Hygienemaßnahmen uneingeschränkt um.“

Hygienekonzept schützt die Teilnehmer

Weil die Höchstteilnehmerzahl je Kurs aufgrund der Abstandsregeln vorübergehend gesenkt werden muss, bieten die Malteser mehr Kurse als bislang an. Auch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und erweiterte Pausenzeiten sind Reaktionen auf die veränderte Lehrsituation. In den Räumlichkeiten wird darüber hinaus für ausreichend Belüftung gesorgt.

„Wir bilden Freiwillige aus, die anderen Menschen helfen. Dabei ist der Eigenschutz immer der wichtigste Punkt – das ist in Pandemiezeiten noch wichtiger als sonst“, erklärt Filler. Das Kurskonzept ist dabei inhaltlich weitgehend unverändert. „In den Kursen ist es wichtig, die lebensrettenden Sofortmaßnahmen wie die Seitenlage, die Herz-Lungen-Wiederbelebung und auch das Anlegen eines Druckverbandes zu üben“, so Filler. Dafür wurden spezielle Übungsmethoden entwickelt, die den direkten Kontakt der Kursteilnehmer untereinander vermeiden.

Rettungsmaßnahmen sicher beherrschen

Zudem wird auf regelmäßige Desinfektionen und die zusätzliche Nutzung von Einweghandschuhen auch durch die Teilnehmenden geachtet. „Jeder, der in unsere Kurse kommt, kann sich sicher fühlen. Und jeder, der unseren Kurs verlässt, ist sicher in Erster Hilfe.“ Die Malteser raten, alle zwei Jahre die Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen. Unter www.malteser-berlin.de kann man sich anmelden.