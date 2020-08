6000 Euro Spendenerlös bei der Ideal Golf Trophy

Berlin. Satte grüne Fairways, eine Terrasse mit weitem Blick und die sportliche Herausforderung mit dem kleinen weißen Ball: „Was kann schöner sein als eine Runde Golf in einem der besten Golfclubs in Deutschland?“, meint Rainer Jacobus, Vorstand der Ideal Versicherung AG mit Sitz in Kreuzberg.

Abstand halten ist beim Golfen selbstverständlich

Zum neunten Mal lud er in der vergangenen Woche Kunden und Geschäftspartner zur Ideal Golf Trophy in den Golf- und Landclub Wannsee ein - unter Einhaltung der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln, was auf Golfplätzen nicht schwer ist.

Turnier zugunsten von Berliner helfen e.V.

Zum zweiten Mal wurde das Turnier mit einem Spendenaufruf für den guten Zweck verbunden. Im vergangenen Jahr spendeten die Golfer zugunsten des Vereins Kinderleben e.V für krebskranke Kinder an der Charité, in diesem Jahr wurde zugunsten des Vereins der Berliner Morgenpost, Berliner helfen e. V. gespielt. „Wenn man einen schönen Golftag genießen kann, sollte man auch an andere denken, gerade in der Corona-Krise“, meinte Gastgeber Rainer Jacobus.

Ideal Versicherung unterstützt den Bobsport

Die Ideal Versicherung engagiert sich auch als Sportsponsor und unterstützt seit Jahren den Bobsport in Deutschland. Beim Turnier in Wannsee zeigte die Olympiasiegerin im Zweier-Bob von 2006, Sandra Kiriasis, ihr golferisches Können ebenso wie der Boxer Sven Ottke. Zu den 70 Teilnehmern des Turniers, die großzügig spendeten, gehörten auch der ehemalige Generalsekretär der FDP, Patrick Döring und der Ehrenpräsident des Wirtschaftsforums Brandenburg, Jürgen Simmer.

Die Ideal Versicherung erhöhte den gesammelten Spendenbetrag auf 6.000 Euro. Mit dem Erlös der Golf Trophy 2020 werden Kinder- und Jugendprojekte in Berlin unterstützt, darunter der Verein Kids & Co. in Hellersdorf, der gemeinsam mit den Kindern in der Werkstatt Skateboards selber baut und repariert.