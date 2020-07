Beratung über Auslandsaufenthalt für Jugendliche

Wie junge Leute auch in Corona-Zeiten einen freiwilligen Einsatz im Ausland planen können.

Es gehört sicher etwas Optimismus dazu, sich in der jetzigen Situation mit der Idee eines Auslandsaufenthalts auseinanderzusetzen. Auch wenn Grenzen wieder geöffnet werden, sind Reisen in viele Länder immer noch nur mit Einschränkungen oder gar nicht möglich. Für alle Interessierten gilt: Jugendliche müssen sehr flexibel sein, was die Länder- und Projektauswahl angeht. Jugendliche und ihre Eltern sollten Reisewarnungen im Blick haben und im engen Kontakt mit den Trägerorganisationen bleiben.