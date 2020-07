Philipp Mattner ist Bufdi beim Technischen Hilfswerk in Berlin Steglitz

Was tun nach dem Schulabschluss? Vor dieser Frage stehen viele junge Menschen und die Antwort fällt nicht leicht, wenn man vielleicht noch nicht ganz genau weiß, wo die eigenen Talente liegen und was man eigentlich beruflich machen will. Philipp Mattner aus Steglitz hat die Frage für sich beantwortet: Er ist nach dem Abitur als Bundesfreiwilliger für ein Jahr zum Technischen Hilfswerk gegangen.