Vor fünf Wochen hat die Berliner Morgenpost mit ihrem Verein Berliner helfen die Aktion „Wir helfen Helfern“ gestartet, um gemeinnützigen Organisationen, die sich um Kinder, kranke und ältere Menschen kümmern, in der Corona-Krise zu unterstützen. 50 Vereine haben sich bisher um eine Spende beworben, einer davon ist der Verein Kinderschutzengel.

Vereinsgründerin Jacqueline Boy ist normalerweise mit ihren speziell ausgebildeten Australian Shepherds auf Kinderstationen in Krankenhäusern im Einsatz, um den kleinen Patienten Trost und Ablenkung zu spenden. Diese Besuche sind nun seit Beginn der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie eingestellt.

„Ich arbeite von zuhause aus. Wir haben bei Kinderschutzengel ja eigentlich so gut wie keine Fixkosten, aber die Kosten für die neun Therapiehunde für Futter und Tierarztbesuche fallen auch in Corona-Zeiten an“, sagt Jacqueline Boy. Dazu kommt, dass die geplante Benefiz-Gala mit vielen Prominenten, die ohne Gage auftreten, um Spenden für die Kinderschutzengel zu sammeln, erst einmal verschoben, wenn nicht ganz abgesagt werden muss. „Spenden bekommen wir zur Zeit gar nicht, verständlicherweise haben die Menschen zur Zeit ganz andere Sorgen“, sagt Jacqueline Boy.

Auch ohne Besuche laufen die Kosten weiter

Seit zwei Wochen sind die Therapiebegleithunde wieder zurück im Einsatz, nicht auf der Kinder-, sondern auf der Palliativstation im Helios Emil von Behring Krankenhaus. „Gemäß WHO gibt es keinen Hinweis, dass Haustiere wie Hunde und Katzen sich mit dem Virus infiziert haben oder Covid-19 weitergeben können“, sagt Jacqueline Boy. „Nicht nur ich, sondern auch die Hunde haben ihre Aufgabe schmerzlichst vermisst, nämlich diese wunderschönen Momente zwischen den Tieren und den Patienten“, berichtet sie.

Für den Verein Kinderschutzengel gibt es eine Spende aus der Aktion „Wir helfen Helfern“, damit der Einsatz der Therapiehunde auch nach der Corona-Krise weitergehen kann. „In der nächsten Woche ist der vierteljährliche Tierarzt-Gesundheitscheck dran. Das kostet viel Geld, aber ohne diese Gesundheitschecks erfüllen wir nicht die Hygiene Auflagen der Kliniken. Wir sind so dankbar für Ihre Spende. Damit sind der Tierarzt-Besuch, Hundefutter und Medikamente wieder für einige Wochen bezahlt“, sagt Jacqueline Boy.

Auch diese Vereine profitieren

100.000 Euro hat der Verein Berliner helfen e.V. für die Aktion „Wir helfen Helfern“ zur Verfügung gestellt, 93.000 Euro sind bereits an 25 gemeinnützige Vereine ausgeschüttet worden, die keine staatliche Förderung in der Corona-Krise erhalten. Vom Schutzengelhaus in Steglitz bis zum Verein Kids und Rolli können sich viele engagierte Helfer sich dank einer Spende aus der Aktion „Wir helfen Helfern“ weiter um sozial benachteiligte und behinderte Kinder kümmern oder chronisch kranke Menschen unterstützen - wie der Mukoviszidose Landesverband Berlin-Brandenburg, dem wegen des abgesagten Spendenlaufs die Einnahmen fehlen.

Viele Leser der Berliner Morgenpost beteiligen sich von Anfang an mit großzügigen Spenden an der Aktion, so dass weitere 40.000 Euro an Helfer in der Krise ausgeschüttet werden können.

Auch der Fußballverein SC VLC Berlin e.V. ist durch die Berichterstattung in der Berliner Morgenpost auf die Aktion aufmerksam geworden. „Ich habe diese Sache mit meinen Fußballfreunden besprochen. Wir sind ein vietnamesischer Fußballverein in Berlin-Lichtenberg mit 43 Mitgliedern, und alle möchten sich an der Aktion beteiligen“, sagt Phan Huy Thao. Der Fußball-Verein wurde im Jahre 2016 gegründet mit dem Ziel, vietnamesische Migranten durch den Sport zu integrieren. Trainiert wird jeden Sonnabend auf dem Sportplatz Siegfriedstraße 71 in Lichtenberg. „Nun können wir nicht spielen, aber wir können andere Vereine in der Corona-Krise unterstützen“, sagt Phan Huy Thao. 1000 Euro haben er und seine Fußballfreunde für die Aktion „Wir helfen Helfern“ gesammelt. Ihnen und allen anderen Spendern sagen wir herzlichen Dank!