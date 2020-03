Silbertelefon: Ein Anruf gegen die Einsamkeit

Am Silbertelefon finden ältere, einsame Menschen Rat in der Krise oder einfach jemanden zum Reden.

Ihre Nummer ist in dieser Zeit noch gefragter als sonst: 0800 4 70 80 90 lautet die kostenlose Rufnummer des Silbertelefons für ältere Menschen, die sich einsam fühlen. Gegründet wurde der telefonische Beratungsservice von Elke Schilling, nach dem Vorbild der Silver Helpline in England. „Die Isolation durch die Corona-Krise macht den Menschen zu schaffen, wir sind auf mehr Anrufer eingestellt, “, sagt die 75-jährige gelernte IT-Kauffrau.

Silbertelefon 0800 4 70 80 90 täglich erreichbar

30 bis 50 Anrufer nutzen pro Tag die Nummer, die an sieben tagen in der Woche von 8 bis 22 Uhr erreichbar ist. Am anderen Ende sitzen 16 festangestellte Mitarbeiter, ehemalige Langzeitarbeitslose und Schwerbehinderte, die vom Jobcenter finanziert werden. „Für sie ist es eine Chance auf Festanstellung und unsere Anrufer sind mit ihrer Beratung sehr zufrieden“, sagt Elke Schilling. Die Kosten für die Technik und das Büro sind durch Lottomittel finanziert, ab September gibt es Geld vom Senat. Für die Telefonkosten werden Spenden gesammelt, auch von Berliner helfen e. V.

Den Träger des Silbertelefons, den Verein Silbernetz, hat Elke Schilling nach einem erschütternden persönlichen Erlebnis gegründet: ein Nachbar lag wochenlang tot in seiner Wohnung, ohne dass es jemandem aufgefallen war. Seitdem treibt sie der Gedanke um, wie man alte Menschen aus ihrer Einsamkeit holen kann.

Die Corona-Krise macht den Menschen Angst

Nach jahrelangem Trommeln um Spenden und dem Kampf um die Finanzierung ging das Silbertelefon am 24. September 2018 in Berlin an den Start. 14.000 Gespräche wurden seitdem geführt, in der Regel mit Menschen über 60, die allein leben und oft niemanden zum Reden haben. „Die Corona-Krise verstärkt die Ängste der alten Menschen. Auch die, die noch mobil sind, gehen nun nicht mehr raus. Sie haben wegen der Hamsterkäufe Angst, dass sie keine Lebensmittel mehr bekommen“, berichtet Elke Schilling. Viele Anrufer machten sich Sorgen, wie sie ein neues Rezept bekommen, weil die Arztpraxis wegen Überlastung nicht mehr erreichbar ist.

Bisher war das Silbertelefon nur für Anrufer in Berlin gedacht, doch wegen der Pandemie hat das Bundesnetzwerk gemeinschaft.online, das praktische Hilfe vermittelt, um Unterstützung gebeten. Nun wird die Silbertelefon-Nummer auch deutschlandweit freigeschaltet. „Wir fühlen uns dem erwarteten Anrufer-Ansturm gut gerüstet“, sagt Elke Schilling. Sie und ihre Mitarbeiter sind in dieser Woche ins Home Office gewechselt, organisieren sich per Telefon- und Videokonferenz. Die ehemalige IT-Fachkraft hat keine Angst vor digitaler Technologie, „aber es ist mit viel Zeitaufwand und Frustration verbunden, sich immer wieder auf etwas Neues einzustellen“, sagt die 75-jährige. Sie weiß, das dass Internet viele Menschen ihres Alters überfordert. Die Stiftung Digitale Chancen spricht von zehn Millionen „Abgehängten“ in Deutschland, dazu gehören überwiegend ältere Menschen.

Die menschliche Stimme schafft Nähe

Dazu kommt aber noch etwas anderes, warum sie das Silbertelefon ins Leben gerufen hat: „Natürlich kann man sich über E-Mail austauschen, aber die menschliche Stimme hat eine ganz andere Kraft. Da wird viel mehr übertragen als nur Worte. Im Gespräch tauscht man sich aus, bekommt etwas zurück. Wir sind doch Schwingungslebewesen“, sagt sie.

Auch für die Zeit nach der Corona-Krise gibt es schon Pläne: im Herbst ist eine bundesweite Vernetzungskonferenz mit Initiativen gegen die Einsamkeit geplant. Der Verein Silbernetz will seine Erfahrungen weitergeben. Elke Schilling wünscht sich nach englischem Vorbild ein Referat Einsamkeit in einem Ministerium. „In England gibt es eine landesweite Kampagne gegen Einsamkeit. Es werden Initiativen gegründet, Studien und Forschungsergebnisse öffentlich gemacht.“, sagt sie. Und freut sich auf den Ehrengast der Vernetzungskonferenz und ihr Vorbild für das Silbertelefon: Esther Rantzen, Gründerin der Silverline Helpline in Großbritannien.

Das Silbertelefon ist unter der Rufnummer 0800 4 70 80 90 täglich zwischen 8 und 22 Uhr, ab 1. April von 7 bis 23 Uhr erreichbar. Es bedarf keines konkreten Problems, der Wunsch zu reden genügt. Das Gespräch ist anonym, vertraulich und kostenfrei.