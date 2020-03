Tierische Abenteuer für Stadtkinder

Meckern und Grunzen ist zu hören, wenn man das Grundstück betritt. Die beiden Minischweine Lisa und Lotta machen sich bemerkbar. Ebenso die drei Ziegen Esi, Enja und Efeu. Weniger laut, aber sehr emsig sind die Hühner. Sie scharren und picken, und laufen umher. Es sind die tierischen Bewohner des „Sonnenhauses“, einer Freizeitstätte für Sechs- bis Zwölfjährige in Zehlendorf. Die Einrichtung gehört zur Berliner Schreberjugend und existiert seit 1978. Seit 1982 ist sie am Teltower Damm 310 zuhause. „Die Gebäude und die Einrichtung sind in Eigenarbeit entstanden, durch Herzblut von Ehrenamtlichen“, erzählt Vivian Ryll, die Projektleiterin. Auch Freiwillige aus der Umgebung haben mitgeholfen. „Der Ort hat eine Anziehungskraft auf Leute, die sich einbringen wollen.“ Ehrenamtliche versorgen auch die Tiere am Wochenende. Vivian Ryll ist gelernte Gärtnerin und hat Landwirtschaft studiert. Es macht ihr Spaß, ihre Kenntnisse im Gartenbau und in der Tierhaltung den Kindern weiterzugeben.

Hühner füttern und in Bäumen herumklettern

Das Sonnenhaus öffnet von Montag bis Donnerstag, jeweils am Nachmittag. Nach dem Schulunterricht können die Mädchen und Jungen in betreuten Kursen Backen lernen, mit Holz arbeiten und aus Ton kleine Figuren oder Schalen herstellen. Es gibt auch eine Naturforscherwerkstatt. In den Ferien ist die Einrichtung vormittags geöffnet. „Hier sind Kinder mit geistigen Einschränkungen ebenso wie hochbegabte“, sagt Projektleiterin Ryll. „Es ist für alle etwas dabei.“ 55 Kinder nehmen regelmäßig an den Kursen teil, die meisten aus Zehlendorf. Weitere 50 kommen zu Veranstaltungen. Auch Kindergeburtstage finden statt. 3500 Quadratmeter groß ist das Grundstück. Beständig ist etwas zu reparieren und aufzuräumen.

Die große Faszination machen die Tiere aus, die gestreichelt und gefüttert werden. Die Hühner mit schwarz-weißem Gefieder sind Deutsche Sperber, die braunschwarzen sind Vorwerkhühner. „Beides alte Rassen“, sagt Vivian Ryll. „Sie legen ganz gut.“ Ebenfalls faszinierend sind die Klettermöglichkeiten. An Bäumen sind Plattformen aus Brettern befestigt, die man über eine Leiter erreicht. Baumhäuser gibt es. Der Lieblingsplatz der Kinder sei jedoch die Feuerstelle, erzählt Vivian Ryll. „Stockbrot wird geröstet, Würstchen und Marshmallows.“ Auf Holzbalken kann man am Feuer sitzen. Auch der Kräutergarten ist wichtig. Dort sind Thymian, Bohnenkraut, Melisse, Oregano, Fenchel, Rosmarin und Salbei angebaut. Sie werden beim Backen verwendet, ebenso die Früchte des Mirabellenbaums und die Hühnereier. Auch Äpfel, Kirschen, Johannisbeeren, und Stachelbeeren, die im Garten wachsen, werden verarbeitet. Die Kinder lernen, wie man Marmelade macht, und wie Sahne zu Butter geschlagen wird. Und was Laugengebäck ist, wie man es herstellt. Eine Betreuerin mit Konditorausbildung leitet diesen Kursus.

Die Kinder bekommen Selbstbewusstsein durch das, was sie im Sonnenhaus zustande bringen. In der Holzwerken-AG lernen sie, mit Hammer, Säge, Nägeln und Schraubstock umzugehen. Wikinger-Schachfiguren wurden gebaut. „Das Spiel ist total beliebt im Sommer.“ Ein Holzregal oder ein kleiner Stuhl für das Kinderzimmer entstehen. Auch das Piratenschiff ist Eigenbau. Die Kinder haben angefangen, Zimmerer haben es vollendet. „Die Fähigkeiten nehmen zu, gerade beim Holzwerken-Kursus, das kann man beobachten. Und der Stolz – jetzt kann ich das schon.“

Das Gelände sei eine Mischung aus Abenteuerspielplatz, Kinderbauernhof und Pippi-Langstrumpf-Haus, sagt Vivian Ryll. Genau diese Mischung ist es, die Jugendliche dazu bewegt, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der Kindereinrichtung zu absolvieren. So wie Lucio Battista (17). „Ich bin ziemlich glücklich hier“, sagt er. Der junge Mann aus Charlottenburg kümmert sich um die Tiere und holt Futter, repariert und schafft Ordnung nach dem lebhaften Treiben am Nachmittag, damit es am nächsten Tag weitergehen kann.

Ein Manko der Anlage sind die alten Heizkörper, die aus den 80er-Jahren stammen und oft den Dienst verweigern. Dann bleibt es kalt im Winter. Mit einer Spende von der 25. Lions-Benefizgala am 9. März soll es möglich werden, neue Heizkörper zu installieren. „Das wäre für uns eine große Erleichterung“, sagt Vivian Ryll.

Lions-Benefizgala

Unter dem Motto „Geborgenheit für Kinder“ findet am 9. März 2020 um 20 Uhr im Konzerthaus am Gendarmenmarkt die 25. Lions Benefizgala statt. Die Big Band der Deutschen Oper und Katherine Mehrling nehmen die Gäste mit auf eine musikalische Reise von Gershwin bis Abba. Karten gibt es unter www.morgenpost.de/ticketshop