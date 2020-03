Speeddating für Ehrenamtliche

Wer sich sozial engagieren möchte, kann am 14. März am Ehrenamts-Speeddating im Boulevard Berlin in Steglitz teilnehmen

Am 14. März verwandelt sich das Atrium im Steglitzer Shoppingcenter Boulevard Berlin in eine unkonventionelle Partnerbörse: Wer sich sozial engagieren und sich über eine ehrenamtliche Tätigkeit oder ein Projekt informieren möchte, kann am 14. März zwischen 12 und 16 Uhr am Ehrenamts-Speeddating teilnehmen.

14 „Dates“ mit sozialen Projekten

Ganz im Stil eines klassischen Speeddatings warten Vertreter von sozialen Projekten und gemeinnützigen Vereinen an 14 Tischen auf ihre „Dates“ Auf den freien Stühlen nehmen dann ehrenamtlich Interessierte Platz. Im Vier-Augen-Gespräch wird das jeweilige Projekt oder die Organisation vorgestellt, die Zeit ist begrenzt. Wenn der Gong ertönt, wird der Tisch gewechselt. So haben alle, die gern Zeit investieren möchten, um Gutes zu tun, aber nicht so recht wissen, wie und wo, die Chance, innerhalb kurzer Zeit unterschiedlichste Projekte persönlich kennenzulernen. Das Spektrum reicht von der Unterstützung in der Nachbarschaft, über Hilfe für Senioren, Schüler, alleinerziehende Eltern, obdachlose oder kranke Menschen bis hin zur Pflege von Tieren. Vertreten sind unter anderem die DLRG, Schülerpaten, Aktion Tier oder die Bahnhofsmission. Im Gegensatz zum richtigen Speeddating kann jeder Teilnehmer selbst entscheiden, welche und wie viele Plätze er einnimmt.

Hilfesuchende mit Helfern zusammenbringen

Die Idee zu der Aktion entstand bei einem Einsatz des Centermanagement-Teams in der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo. Hier wurden einen Tag lang Essen ausgegeben, Geschirr gespült und die Gäste an der Tür begrüßt. „Wir hatten noch Platz in unserem Team und riefen unsere Kunden auf, sich zu beteiligen“, erzählt Centermanager Carsten Paul. „Das Interesse war so groß, dass wir uns diese Möglichkeit ausgedacht haben, Hilfsbedürftige und die, die gerne helfen wollen, zusammenzubringen.“ Die Anmeldung zur Teilnahme beim Ehrenamts-Speeddating erfolgt direkt vor Ort und ist selbstverständlich kostenlos.

Speeddating am 14. März 2020 von 12 bis 16 Uhr im Boulevard Berlin, Schloßstraße 10, 12163 Berlin.