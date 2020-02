Unternehmen als Paten für Grundschulen

Berlin. Die Berliner Schulpaten feiern Geburtstag: Seit sechs Jahren vermittelt die Initiative Grundschulkindern erste Einblicke in Berufe. Auf die junge Zielgruppe abgestimmt wurde dazu das Programm „Abenteuer Beruf“ entwickelt, bei dem die Kinder in zwei zentralen Modulen – Berufe-Stunde und Betriebsbesuche – den Arbeitsalltag und die Anforderungen verschiedener Berufe kennen lernen und beruflichen Vorbildern begegnen.

Die Berliner Bäcker-Innung und ihre Akademie haben dabei eine Vorreiterrolle übernommen: „Wir freuen uns jedes Jahr wieder auf den Besuch der Grundschulkinder“, sagte Marian Kalliske, der Leiter der Akademie. „Man merkt sofort wie viel Freude ihnen die praktische Arbeit in der Backstube macht. Diese Begeisterung ist ein erster Grundstein für etwas, das die Kinder vielleicht ein Leben lang begleiten wird. Und möglicherweise sehen wir das eine oder andere Kind als Azubi wieder.“

Brote backen und den Beruf kennen lernen

Das Programm der Berliner Schulpaten richtet sich an Grundschulen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Die Galilei-Grundschule ist eine von diesen derzeit 140 Berliner Grundschulen und von Beginn an mit dabei. Seit sechs Jahren kommen jedes Schuljahr Schülergruppen in die Bäcker-Innung, backen eigene kleine Brote und lernen so ganz praxisnah das Bäcker-Handwerk kennen. Dank der Unterstützung der Senatsverwaltung sowie der Sponsoren Gasag und Berliner Volksbank, kann Berliner Schulpate im Jubiläumsjahr drei weitere Grundschulen ins Programm aufnehmen. Die Grundschulen können sich ab sofort bei den Berliner Schulpaten bewerben. Auch weitere Unternehmen oder Einzelpersonen werden als Schulpaten gesucht. Infos unter www.berliner-schulpate.de.