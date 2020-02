Wo Eltern schwerkranker Kinder Hilfe finden

Das Kinderhospiz Berliner Herz in Mitte bietet Teilzeit-Pflegeplätze, um Mütter und Väter von schwerkranken Kindern zu entlasten.

Berlin. „Es geht bei uns im Kinderhospiz nicht ums Sterben“, sagt Sabine Sebayang und nimmt den Besuchern damit etwas von ihrer Beklommenheit. „Die wenigsten Kinder sterben hier. Bei uns geht es darum, den Eltern die Möglichkeit zum Auftanken zu geben, ohne dass sie sich Sorgen machen müssen“, erklärt die Bereichsleiterin Hospizdienste beim Humanistischen Verband Deutschland (HVD).

Der HVD hat vor fünf Jahren das stationäre Hospiz Berliner Herz in der Lebuser Str. 15a hinter dem Strausberger Platz in Mitte eröffnet. Es gibt vier voll- und fünf teilstationäre Plätze für Kinder mit lebensbedrohlichen Stoffwechselerkrankungen wie NCL oder anderen unheilbaren Erkrankungen.

Erschöpfte Eltern brauchen Entlastung

In Berlin leben circa 1700 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre, die lebensbedrohlich erkrankt sind „Eltern oder Alleinerziehende, die sich um ein solches Kind kümmern, sind rund um die Uhr im Einsatz. Ohne Pause, ohne freien Tag. Sie reiben sich auf zwischen der Organisation von Behandlungsmaßnahmen, der Bewältigung des normalen Alltags sowie der Angst, das eigene Kind zu verlieren.“, sagt Sabine Sebayang. Die gelernte Kinderkrankenschwester hat lange in einer Klinik gearbeitet: „Der Dienst war sehr stressig, aber ich konnte nach zehn Stunden nach Hause gehen. Das kann man beim eigenen Kind nicht“, sagt sie. Oft müsse die Berufstätigkeit eingeschränkt oder sogar ganz aufgegeben werden. Erschöpfung und Schuldgefühle werden zum Dauerzustand für die Eltern.

Das Hospiz will genau da ansetzen und den Müttern und Vätern durch die Tage- oder Stundenweise Aufnahme des Kindes eine Möglichkeit zum Auftanken geben. „Wir bieten ihnen Entlastung, und sei es einfach nur, dass sie mal wieder durchschlafen können, weil sie das Kind bei uns gut aufgehoben wissen“, sagt Sabine Sebayang. 21 Pflege- und Therapiekräfte kümmern sich um die Kinder und immer auch um die ganze Familie. Probleme, Personal zu finden, hat das Kinderhospiz trotz Fachkräftemangel nicht. „Wir können kein Riesengehalt bieten, aber viele schätzen die Atmosphäre und die Möglichkeit der intensiven Betreuung“, sagt die Hospiz-Dienstleiterin, die selbst 2002 aus dem stressigen Klinikalltag „geflohen“ ist, wie sie sagt. Jeden Mittag wird im Hospiz gemeinsam gegessen. Koch René Griep ist auch von Anfang an dabei. Er ist selbst Vater eines schwer kranken Sohnes.

Pflegezeiten werden individuell vereinbart

Das stationäre Kinderhospiz bietet individuell gestaltbare Pflegezeiten an, die sich an den Bedürfnissen der Familien orientieren. Ebenso gibt es begleitende Maßnahmen wie Physio- und Ergotherapie, Entspannungsmöglichkeiten, psychosoziale und psychologische Beratung sowie Sterbe- und Trauerbegleitung. Der Aufenthalt der Kinder wird von den Krankenkassen bezahlt. Extras wie Musik- und Kunsttherapien, besondere Spielmaterialien oder auch Tiergestützte Therapien werden durch Spenden finanziert. Zu den Unterstützern des Kinderhospizes gehört auch Bernd Schmidt, der Intendant des Friedrichstadtpalastes, der von der Berliner Morgenpost zum „Berliner des Jahres“ ernannt wurde. Auf seinen Vorschlag hin hat Berliner helfen e.V., der Verein der Berliner Morgenpost das Kinderhospiz mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt.

Genau so wichtig wie das stationäre Hospiz ist der ambulante Dienst mit 80 ehrenamtlichen Begleitern, die den Familien mit schwerkranken Kindern zur Seite stehen. Sie unternehmen etwas mit den Geschwisterkindern, begleiten bei Arztbesuchen und haben einfach ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Mütter und Väter. Das Berliner Herz plant auch ein Projekt speziell für die gesunden Geschwister. „Die brauchen auch mal Spaß und jemanden, dem sie ihr Herz ausschütten können. Sie fühlen sich oft wie das fünfte Rad am Wagen“, sagt Sabine Sebayang. Demnächst soll im Hospiz auch Ruka, der Labrador-Mix von Pflegedienstleiterin Kathi Bertolini zum Einsatz kommen. Er wird gerade als Therapiehund ausgebildet: „Es ist unglaublich, wie die Kinder auf ihn reagieren.“

Im hellen Flur des Kinderhospizes hängen schön gerahmte Fotos der kleinen Patienten. Eine Heilung gibt es für diese Kinder nicht. Einige leben viele Jahre, manche nur ein paar Monate. Die meisten sterben zu Hause, betreut von einem ärztlichen Palliativteam. „Manchmal wollen die Eltern in Ruhe Abschied nehmen, dann wird das Kind bei uns aufgebahrt. Wir sind da, um den Familien beizustehen“, sagt Sabine Sebayang.

Ehrenamtliche Familienbegleiter gesucht

Das Berliner Herz sucht für den ambulanten Kinderhospizdienst ehrenamtliche Familienbegleiter, die Familien mit schwer erkrankten Kindern einmal in der Woche zu Hause besuchen oder auch ins Hospiz begleiten. Interessierte sollten verlässlich und kommunikativ sein und keine Angst vor den Themen Krankheit und Tod haben. Die Ehrenamtlichen werden in Kursen auf ihre Aufgabe vorbereitet, begleitet und weiterqualifiziert. Der nächste Kurs beginnt im März, Infos unter www.hvd-bb.de