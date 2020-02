Neujahrskonzert zugunsten der Suppenküche in Pankow

„Orff meets Weltmusik“ - unter diesem Motto lud die Bayerische Landesvertretung in Berlin am Mittwochabend zu ihrem traditionellen Neujahrskonzert in das Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Kammerorchester, Klavier-Duo und der Chor der Bayerischen Philharmonie unter der Leitung von Mark Mast begeisterten die 1500 Gäste mit Auszügen aus der Carmina Burana und einem ganz besonderen Solisten:

Mongolische Pferdekopfgeiger sorgte für Stimmung

Der mongolische Pferdekopfgeiger Enkhjargal Dandarvaanchig brachte das Publikum mit Gesang aus seiner Heimat und dem Arrangement „Saturday Jurt Fever“ in Stimmung.

Das Neujahrskonzert der Landesvertretung Bayern unter der Schirmherrherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten findet jedes Jahr statt und ist immer mit einem Spendenaufruf zugunsten eines sozialen Projekts in Berlin verbunden. In diesem Jahr kommt der Erlös der Suppenküche am Franziskanerkloster in Pankow zugute. Die Einrichtung besteht seit 1991 und bietet bis zu 300 armen und obdachlosen Menschen täglich ein warmes Mittagessen, eine Kleiderkammer und Sozialberatung.

Spendenerlös: 80.000 Euro in den letzten fünf Jahren

Allein in den letzen fünf Jahren konnten mit dem Neujahrskonzert der Bayerischen Vertretung über 80.000 Euro gesammelt werden. Unterstützt wurden mit dem Geld unterschiedliche soziale Einrichtungen wie die Kreuzberger Musikalische Aktion e.V., der Medienhof Wedding, die Ausbildungs- und Begegnungsstätte „Manege“, die Schuldner- und Insolvenzberatung in Mitte und im vergangenen Jahr mit 21.000 Euro der Förderverein „Zukunft Konzerthaus“. „Dies ist nur dank der Unterstützung durch die bayerische Wirtschaft und unserer großzügigen Gäste möglich“, bedankte sich Bayerns Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bevor er zum anschließenden Empfang mit bayerischen Spezialitäten bat.