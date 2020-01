City-Station: Begegnung mit Würde und Respekt

Die Leiterin der Berliner City-Station, Anna-Sofie Gerth, in der Kleiderkammer.

Es riecht intensiv nach Essen. An diesem Dienstagnachmittag gibt es ein asiatisches Gericht. „Das ist immer sehr beliebt bei unseren Gästen“, sagt Anna-Sofia Gerth. Die 31-jährige hat 2018 die Leitung der City-Station der Berliner Bahnhofsmission übernommen und führt die Besucher durch die Räume. Was auffällt, wenn man das Tagescafé an der Joachim-Friedrich-Straße betritt, ist das Kreuz an der Stirnseite des Raumes.

Der Glaube steht im Vordergrund

„Man soll schon merken, dass Stadtmission mit der Kirche zu tun hat“, sagt die junge Frau, so wie ihr Beruf. Sie ist Diakonin, also eine eine kirchliche Sozialarbeiterin. „Ohne meinen Glauben könnte ich diese Arbeit nicht machen“, sagt die 31-jährige. Als sie die City-Station übernahm, hat sie erst einmal umbauen lassen: die Büros sind in die kleinen Räume gezogen, die großen Räume werden als Gemeinschaftsräume genutzt und auch für die Andacht jeden Freitag, die sie eingeführt hat. Dazu sind die Gäste herzlich eingeladen, denn die City-Station ist mit Amtsantritt der jungen Diakonin gleichzeitig auch eine kleine Kirchengemeinde geworden.

Auf dem Tresen steht ein kleines Holzkästchen, in das Gäste ihre auf einen Zettel geschriebenen Gebete und Fürbitten legen können. Die Mitarbeiter leeren regelmäßig das Kästchen. „Da sehen wir dann, was die Menschen bewegt und was sie brauchen“, sagt Anna-Sofia Gerth und erzählt von einem Mann, der seine Brille verloren hatte. „Er betete dafür, sie wiederzufinden, weil er sich keine neue leisten konnte“.

In die City-Station kommen arme und alte Charlottenburger

Sechzig Prozent der Gäste, die in die City-Station kommen sind keine Obdachlosen, sondern alte und kranke Charlottenburger, die von Mini-Renten leben. Für viele ist die täglich wechselnde warme Mahlzeit ab 50 Cent, die von 16.30 Uhr an ausgegeben wird, Mittag- und Abendessen gleichzeitig.

„Sie haben oft 50 Jahre alte Mietverträge und zahlen 500 Euro Miete, erhalten aber nur 700 Euro Rente“, sagt Anna-Sofie Gerth. Viele haben ein Leben lang gearbeitet, aber nur sehr wenig verdient. Unter den Gästen ist eine Friseurin, die 380 Euro Rente erhält. „So hat sie sich ihren Lebensabend nicht vorgestellt“, sagt Anna-Sofie Gerth.

Die Leiterin der Berliner City-Station, Anna-Sofie Gerth, mit zwei Gästen.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Sie und ihre Kollegen, drei Sozialarbeiter und eine hauswirtschaftliche Leiterin, versuchen den Menschen nicht nur praktisch zu helfen - zum Beispiel kann im Untergeschoss Wäsche gewaschen werden, wenn die eigene Maschine kaputt geht und kein Geld für eine neue da ist. Sie versuchen auch, wieder „Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen“, wie die Diakonin sagt. „Wir veranstalten hier Lesungen oder besuchen mal gemeinsam in ein Konzert“, sagt Anna-Sofie Gerth. „Es gibt in Berlin viele kostenlose Angebote, aber allein trauen sich die Menschen nicht hin.“

City-Station 30 Schlafplätze für Obdachlose

Sie möchte auch den Austausch der Gäste untereinander fördern. „Alte Menschen haben oft einen großen Erfahrungsschatz und können sich untereinander helfen und Rat geben“, sagt die Diakonin. Im vergangenen Jahr hat sie zum ersten Mal einen „Ball für Obdachlose und Arme“ eingeführt, der zu einem großen Erfolg wurde. Die Gäste konnten sich mit gespendeten Kleidern und Anzügen einkleiden, wurden frisiert und zurecht gemacht. Es gab vorher sogar Tanzkurse, die begeistert angenommen wurden. „Für viele war es nach Jahren das erste Mal, dass sie sich schick gemacht haben. Wer kein Geld hat, wird irgendwann auch nicht mehr eingeladen“, sagt Anna-Sofie Gerth. Der Ball wurde ein Riesenerfolg, obwohl es keinen Alkohol gab, und soll in diesem Jahr wieder stattfinden, wenn sich genug Spender finden.

Nach dem Duschen gibt es frische Unterwäsche

Die City-Station ist auch Anlaufpunkt für Obdachlose, darunter viele Osteuropäer. 30 Schlafplätze gibt es während der Wintermonate im Untergeschoss, 20 für Männer, zehn für Frauen. „Zu uns kommen häufig Paare, die nicht in getrennte Notunterkünfte wollen. Die Atmosphäre hier ist sehr harmonisch“, sagt Anna-Sofie Gerth. Nachts sind jeweils zwei Ehrenamtliche von insgesamt 50 im Einsatz, um die Übernachtungsgäste zu betreuen

Es gibt auch Duschmöglichkeiten und anschließend sogar frische Unterwäsche aus der Kleiderkammer. „Das hat nicht nur mit Hygiene, sondern mit Würde zu tun“, meint die die Leiterin der City-Station. Das ist ihr wichtig: Dass die Menschen - egal in welcher Lebenssituation sie sind - einander mit Würde und Respekt begegnen.