Wenn Wünsche wahr werden

Berlin. Lichterglanz und spektakuläre Effekte haben auch in diesem Jahr wieder viele tausend Besucher des Christmas Garden fasziniert. Neben den vielen besonders beleuchteten Bäumen im Botanischen Garten gab es zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit der Berliner Morgenpost einen Wishing Tree, an den die Besucher ihre Wünsche für das Weihnachtsfest und das neue Jahr hängen konnten. Die meisten wünschten sich Gesundheit, Frieden und einer sogar „immer warme Füße“, aber zwei konkrete Wünsche konnte Berliner helfen e. V. erfüllen.

Auf einem der gelben Wunschzettel stand: „Ein Therapiepony für meinen behinderten Bruder Florian“, ergänzt durch den Satz „Ich hab Dich lieb Florian“ und ein Herzchen auf der Rückseite. Geschrieben hat ihn der elfjährige Finn für seinen Bruder, der das Down-Syndrom hat. „Florian besucht die St.-Johannesberg-Schule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung in Oranienburg“, bestätigt Finns Mutter am Telefon, „dort nimmt er regelmäßig an den therapeutischen Reitstunden teil“. Durchgeführt werden die Reitstunden mit den Therapiepferden von Simone Esch aus Rönnebeck, die auch Florian beim Reiten betreut. Berliner helfen e. V. ermöglicht durch eine Spende an den Schulförderverein, dass das therapeutische Reiten fortgesetzt und auch die anderen Kinder mitmachen können. Finn ist mit dieser Art der Erfüllung seines Wunsches einverstanden, auch wenn es doch kein eigenes Pony für den Bruder geworden ist.

Der Wunschbaum im Christmas Garden im Botanischen Garten, aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Berliner Morgenpost.

Foto: Jörg Krauthöfer

Für jeden Bewohner ein Geschenk nach seinen Vorlieben

Der zweite Wunsch kam von Margarete Lidman-Raabe, die im AWW Seniorenheim Steglitz als Pflegekraft arbeitet. Ihr Wunsch: „Für dieses Jahr richtige Geschenke für unserer Bewohner“. Pflegedienstleiterin Bojana Stojković ist überrascht und erfreut über den Wunsch ihrer Mitarbeiterin. „Es gibt bei uns immer Kleinigkeiten zu Weihnachten für die Bewohner. Viel Geld haben wir dafür nicht zur Verfügung“, sagt sie. 55 Menschen im Alter zwischen 61 und 102 Jahren leben in dem Seniorenheim in Steglitz. Alle sind pflegebedürftig, viele leiden unter Demenz.

Mit einer Spende von Berliner helfen kann nun für jeden Bewohner ein Geschenk nach seinen Wünschen und Vorlieben gekauft werden. „Das besorgen die Sozialarbeiter“, sagt die Pflegedienstleiterin. Bis zur Weihnachtsfeier des Heims hat es aus organisatorischen Gründen nicht mehr geklappt, „aber die Freude wird auch im neuen Jahr groß sein“, da ist sich Borjana Stojkovic sicher. „Eine tolle Initiative der Mitarbeiterin. Wir danken für die großzügige Spende“, meint auch der Verwaltungsleiter des Seniorenheims“, Karlheinz Frenger.

